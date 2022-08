Tagestipp: Film «One of These Days» – Alle Hände voll zu tun, um das Traumauto zu bekommen Regisseur Bastian Günther zeigt in seinem Film Amerika als Provinzshow, angetrieben von der trügerischen Verheissung des American Dream. Alexander Sury

Der Wettbewerb beginnt: Der junge Familienvater Kyle legt seine Hände auf den brandneuen Pick-up-Truck. Foto: zvg

Die Regeln des alljährlichen «Hands On»-Wettbewerbs eines Autohändlers in einem texanischen Städtchen sind einfach: 20 Menschen stellen sich um einen brandneuen Pick-up-Truck, legen die Hände auf das Auto und dürfen sie nicht mehr wegnehmen. Wer am längsten durchhält, darf mit dem Wagen nach Hause fahren. Einer der Teilnehmer ist der mittellose Familienvater Kyle, der endlich beweisen möchte, dass er kein Loser ist.

Der deutsche Regisseur Bastian Günther zeigt in seinem Film «One of These Days» Amerika als Provinzshow, angetrieben von der trügerischen Verheissung des American Dream. Was man als blosse Metapher interpretieren könnte, basiert auf einer wahren Geschichte. (lex)

Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.