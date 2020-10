Schulsozialarbeit Region Buchsi – Alle Gemeinden müssen zustimmen Der Entscheid steht, trotzdem muss die Einführung der Schulsozialarbeit noch eine weitere Hürde nehmen. Jetzt sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gefragt. Sebastian Weber

In Herzogenbuchsee soll nach langem Hin und Her bald eine Schulsozialarbeit eingeführt werden können. Foto: Thomas Peter

Eine gefühlte Ewigkeit war in Herzogenbuchsee die Einführung einer Schulsozialarbeit diskutiert worden. Bereits 2004 war sie erstmals in den Legislaturzielen aufgeführt. Nach längerem Hin und Her und aufgrund des politischen Drucks kam man schliesslich nicht mehr daran vorbei: Letzten März teilte die Gemeinde mit, dass die Schulsozialarbeit 2021 eingeführt werden solle. Es ist eine dreijährige Aufbauphase vorgesehen.