Hasskampagnen verfälschen Wahrnehmung – Alle gegen Meghan? Nein, nur 83 Leute Meghan Markle gilt als eine der meistgehassten Frauen. Nun zeigt eine Analyse: Es handelt sich um eine überraschend kleine Anzahl von Leuten, die Propaganda gegen sie machen. Denise Jeitziner

Steht im Dauer-Shitstorm: Meghan Markle. Doch das Ausmass der Ablehnung täuscht. Foto: Gotham (GC Images)

Die sogenannte Schmetterlingstheorie besagt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in einem anderen Teil der Erde einen Sturm auslösen kann. Das trifft auch auf soziale Medien zu. Vor allem, wenn der Schmetterling Meghan Markle heisst. Sie braucht nur «Pieps» zu machen, und schon kommt ein Shitstorm zurück.

Eine kurze Google-Suche reicht, und schon findet man zig Storys, die sie in einem schlechten Licht darstellen. Diese Woche zur Auswahl: «Das Netz spottet über Herzogin Meghan» (Schlagzeile bei Nau.ch, 3. November). Der Anlass: Markle hat allen Mitarbeitenden einer Non-Profit-Organisation, die sich in den USA für bezahlten Elternurlaub einsetzt, Starbucks-Gutscheine à 25 Dollar geschenkt, weil sie derzeit so viele Überstunden leisten müssen.