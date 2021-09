Live vom Kilchberg-Schwinget - Gelingt einem Berner Schwinger der Coup?

Markiert Kilchberg erneut die Wende?

Der Kilchberger Schwinget 2008 markierte im Hosenlupf den Beginn einer neuen Ära – jene der Berner Dominanz. Der BKSV löste die Nordostschweizer als dominierenden Teilverband ab. Seit jenem Fest hat mit einer Ausnahme (Daniel Bösch am Unspunnen 2011) jeder eidgenössische Anlass mit einem Berner Sieg geendet.

Und nun stellt sich heute die Frage: Wird das traditionelle Zusammengreifen auf dem Gutsbetrieb Uf Stocken erneut am Beginn einer Zeitwende stehen und das Ende der Berner Dominanz markieren? Die Equipe des technischen Leiters Roland Gehrig mag in der Breite in Kilchberg am besten aufgestellt sein, Topfavorit aber ist mit Samuel Giger ein Nordostschweizer – und dessen erstgenannter Konkurrent mit Joel Wicki ein Innerschweizer. Die beiden werden im ersten Gang sogleich aufeinandertreffen.

Doch wer kommt für einen Berner Coup überhaupt in Frage? Lesen Sie hier die ganze Vorschau auf den Kilchberg-Schwinget.