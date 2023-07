Blutiger Machtkampf im Sudan – Alle Friedenspläne scheitern an der Sturheit der Generäle Bisher misslingen alle Vermittlungsversuche für ein Ende der Kämpfe, die Tausende zivile Opfer fordern. Der Konflikt ist allerdings kein echter Bürgerkrieg. Mirco Keilberth , Paul Munzinger

Ihnen ist so gut wie nichts geblieben: Sudanesische Flüchtlinge suchen Schutz im Camp Zabout im Tschad (10. Juli 2023). Gemäss UNO trieben die aktuellen Kämpfe rund 3,1 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen aus ihren Häusern, 700’000 davon sollen demnach in Nachbarländer geflüchtet sein. Foto: Pierre Honnorat (WFP via AP, Keystone)

Der Krieg im Sudan hat seit Mitte April Tausende Menschen das Leben gekostet und mehr als drei Millionen aus ihrer Heimat vertrieben. Vor allem in Darfur, wo ein alter Konflikt neu entflammt ist, eskaliert die Gewalt. Nahe der Stadt Junayna sollen in einer Woche im Juni mindestens 87 Zivilisten ermordet und in einem Massengrab verscharrt worden sein, unter ihnen Frauen und Kinder. So berichtete es am Donnerstag das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte.