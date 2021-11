Dreifache Nullnummer – Alle drei grossen US-Börsenindices schliessen mit 0,0 Prozent – wie ist das möglich? Sowohl S&P 500, Dow Jones als auch Nasdaq beendeten den Montag dort, wo sie ihn begonnen hatten. Solche Ereignisse sind extrem selten. Victor Gojdka

Nicht hoch, nicht runter: die New Yorker Börse. Foto: Keystone

Vielleicht konnte man es schon der Miene von Techexperte Matthew Ball ansehen, dass es eine Nullrunde werden würde. Während Ball am Montagabend auf dem Balkon über dem Parkett der New Yorker Börse die Schlussglocke läutete, verzog er keine Miene. Kein Lächeln, kein Schmunzeln, nur ein teilnahmsloser Blick in die Kameras. Man könnte sagen: Passender hätte Ball diesen Börsentag nicht beenden können, ohne jede Regung.

Denn am US-Markt ereignete sich am späten Montagabend gleich eine dreifache Nullnummer: Alle drei grossen Börsenindizes in den Vereinigten Staaten schlossen genau 0,0 Prozent verändert. Der unter Investoren beliebte S&P 500? 0,0 Prozent Veränderung. Der historisch wichtige Dow Jones? Plus-minus 0,0 Prozent. Und der technologielastige Nasdaq Composite? In Prozent gerechnet: nix, niente, nada.

«Solch ein Ereignis ist extrem selten.» Thomas Altmann, Portfoliomanager der Fondsgesellschaft QC Partner

Zur ganzen Wahrheit gehört: Um ein paar Pünktchen veränderten sich die Indizes schon, aber in eine prozentuale Veränderung grösser als 0,0 Prozent schlug das nicht durch, zumindest gerundet bis zur ersten Nachkommastelle.

Selbst Marktexperte Thomas Altmann von der Fondsgesellschaft QC Partners ist erstaunt: «Solch ein Ereignis ist extrem selten.» Die «Süddeutsche Zeitung» hat ausgerechnet: Dass sich bei allen drei grossen US-Indizes bis zur ersten Nachkommastelle gleichzeitig nichts tut, hat es seit der Jahrtausendwende an gerade einmal 14 Tagen gegeben– bei insgesamt 5504 Handelstagen an den US-Börsen in diesem Zeitraum.

Eigentlich ein bewegter Tag

Dabei ist der Montag an den US-Börsen alles andere als langweilig gewesen. Boeing-Aktien schossen direkt nach Handelseröffnung nach oben, weil sich der Flugzeugbauer auf der Luftfahrtmesse in Dubai optimistisch zeigte. Der Gesamtwert aller handelbaren Aktien des E-Autobauers Tesla sank zwischenzeitlich unter die magische Marke von einer Billion Dollar, was Anleger verunsicherte. «Doch ab 17.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit war nur noch Seitwärtsgang angesagt», sagt Aktienexperte Altmann.

Manchmal kommt es übrigens gar vor, dass sich die Börsenindizes auch in Punkten gerechnet nicht verändern. So schloss der Dow Jones zum Beispiel am 12.11.2019 bei genau 27’691,4854488934 Punkten – exakt auf dem Schlussstand des vorherigen Tages. Denn für die beiden Leitindizes S&P 500 und Dow Jones berechnet der gemeinsame Indexbetreiber «S&P Dow Jones» jeden Tag zehn Nachkommastellen.

Experten glauben jedoch nicht, dass sich die dreifache, prozentuale Nullnummer schnell wiederholen dürfte. Sogenannte Börsen-Fieberthermometer («Vix-Indizes») zeigen, welche Schwankungen Anleger erwarten. Der Wert für die kommenden 30 Tage deutet ziemliche Ruhe an. «Aber im Jahr 2022», sagt Experte Altmann, «sollte es mehr Kursachterbahn geben.»

