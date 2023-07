Gurtenfestival 2023 – Alle diese Sirenengesänge: Das sind die 18 musikalischen Empfehlungen Damit Sie Ihr Gurtenfestival-Wochenende perfekt planen können: unsere musikalischen Tipps pro Festivaltag – in chronologischer Reihenfolge. Martin Burkhalter und Ane Hebeisen

Unsere Pop- und Rockkritiker wählen 18 Konzerte aus dem diesjährigen Programm des Gurtenfestivals aus. Foto: Raphael Moser

Mittwoch

Fräulein Luise – 15 Uhr, Waldbühne

Der Indie-Pop-Geheimtipp aus Zürich: Fräulein Luise, die sich mit ihrem Namen auf eine Figur in Dürrenmatts «Besuch der alten Dame» beziehen, schreiben lebensnahe, kritische und kluge Texte, die sie in meist heitere, handgemachte Melodien packen. Lieder in bester Liedermacherinnen-Manier, sehr zeitgeistig. Dazu ein freundlich-mehrstimmiger Gesang. (mbu)

Pongo – 17 Uhr, Hauptbühne

Das ist die Energie und der Sound einer Ungestümen: Die Tänzerin und Sängerin Pongo stammt aus Angola und lebt heute in Lissabon. Ihre Songs sind eine kraftvolle, selbstbewusste Interpretation des Kuduro, eines Musikstils, der im Angola der 1980er-Jahre entstanden ist. Pongo nimmt diese frenetischen afrikanischen Rhythmen und mischt sie mit dröhnenden Techno-Beats und Rap. Überwältigend. (mbu)



Jeremias – 18.30 Uhr, Zeltbühne

Aufregend und gefühlsmässig durchaus ein bisschen verwirrend ist an dieser Band aus Hannover, dass man Schwere erwartet und Leichtigkeit bekommt. Das Quartett spielt sehr präzise und gleichsam ungewöhnlich lockere Indie-Rock-Lieder mit einem Schuss Disco und ein paar Fäden Funk. Klar, da grummelt norddeutsche Melancholie mit, aber da groovt eben auch sommerliche Luftigkeit. (mbu)



Tom Odell – 21.15 Uhr, Zeltbühne

Kaum ein anderer singt heutzutage so zerbrechliche, poröse und doch kraftvolle Sehnsuchtsballaden in Zeitlupe wie der bleiche Südengländer Tom Odell. Auf seinem neuen Album «Best Day of My Life» ist er jetzt noch reduzierter zu erleben: nur der Mann und sein Piano. So schürft er noch einmal tiefer. Die Kombination aus regennasser Tristesse und warmer Flauschigkeit kann schon süchtig machen. Und klar, das kann auf die Dauer auch ein bisschen öde sein – aber nur für jene, die ein Herz aus Stein haben. (mbu)



Donnerstag

Obongjayar – 14.45 Uhr, Hauptbühne

Vielleicht braucht es für das, was Obongjayar alias Steven Umoh schafft, tatsächlich einen neuen Begriff, Post-Afro nannte er selber seine Musik. Klar ist, der in Nigeria geborene und heute in London lebende Künstler mit der heiseren Stimme verknüpft Afrobeats und Poesie, Soul und Trap, Electronica und Hip-Hop zu einem wilden, ausgesprochen energischen, groovenden Sound, durchsetzt mit irren Pausen und Färbungen voller Wut, voller Aufbruch, voller Lebenshunger. (mbu)

L’impératrice – 16 Uhr, Zeltbühne

Das französische Sextett um den Soundtüftler und Pianisten Charles de Boisseguin und die Sängerin Flore Benguigui schafft Musik für den sommerlichen Vorabend mit Weisswein-Räuschchen. Funk ist dabei und das kühle Schillern von Eighties-Pop, dazu ein bisschen französische Nonchalance. Das ist ein bisschen Nino Ferrer, ein bisschen French-Touch-Electro. All das ergibt eine leichte, etwas verdrogte Filmmusik. Space-Disco-Chanson vielleicht? (mbu)



Rema – 22.15 Uhr, Zeltbühne

Der Sänger und Rapper aus Nigeria, gerade mal 23 Jahre alt, jongliert aufs Wunderbarste mit Pop-, Afrobeat- und Trap-Einflüssen. Er schafft so eine federleichte, ja geradezu tänzelnde, eher eigentümliche Art von Weltmusik. Licht, zart und fröhlich auf der Oberfläche, dunkel und melancholisch in den Ritzen dazwischen. (mbu)



Rosalía – 23.45 Uhr, Hauptbühne

Die aus Barcelona stammende Sängerin Rosalía hat es gewagt, den traditionellen Flamenco zu modernisieren. Und hat damit gewonnen. Klug und mutig verarbeitet sie die Klänge, die Strukturen und vor allem den unverkennbaren Rhythmus des Flamenco zu moderner, glitzernder Popmusik. Die einzelnen Lieder sind durch ihre komplexen Rhythmen, Beats und Electronica-Versatzstücke kleine Pop-Wunderwerke. (mbu)



Freitag

Cari Cari – 14.45 Uhr, Hauptbühne

Am Freitag ist frühes Erscheinen dringend angeraten, weil nämlich bereits am Nachmittag eine Band die Hauptbühne entert, die so cool ist, dass man das Frischgetränk ohne weitere Hilfsmittel gekühlt bekommt. Cari Cari aus Österreich sind musikalische Schattenspender, die mit schlurfigen, aber nicht verzopften Retro-Pop-Balladen das Gemüt kitzeln, ohne dieses aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ein Balanceakt, der dem Duo den inoffiziellen Titel der allerbesten Indie-Band der Alpenregion eingebracht hat. (ane)

Hansruedi Egli – 14.45 Uhr, Campfire

Wir könnten hier mit gedrosselter Begeisterung auf das Konzert des erfolgsüberfluteten Lil Nas X hinweisen, auf die Mitsingschlager von Hecht oder auf den partout nicht packender werdenden Belanglos-Pop von Caribou. Doch wir tun es nicht. Lieber – und weil es sich ja schliesslich um eine Jubiläumsausgabe handelt – bevorschauen wir das Konzert eines Mannes, der bereits 1977 am ersten Gurtenfestival auf der Bühne stand. Er heisst Hansruedi Egli, und er tritt auf der Campfire-Bühne auf. Sein neues Album heisst «Vom Cho, vom Si u Ga» – und beobachtet die Welt mit einer Wärme, der man sich nur zu gern annähert. (ane)

Phoenix – 20.30 Uhr, Hauptbühne

Phoenix sind die französischen Grossmeister der geschmeidigen Popmusik. Ihre Musik wurmt sich mit einer schon fast unverschämten Leichtigkeit ins Gemüt – scheinbar mit dem einzigen Ziel, dort Glücksgefühle und stilles Behagen entfachen zu wollen. Ihr Parade-Album «Alphabetical» hat nun auch schon zwanzig Jahre auf dem Buckel, doch Lieder wie «Run Run Run» oder «Everything Is Everything» sind Hymnen für die Ewigkeit. Mitsingen und im Kopf eine leicht abgedunkelte Discokugel rotieren lassen! (ane)

Hatepop – 1 Uhr, Waldbühne

Das Berner Kollektiv Hatepop hat innert kürzester Zeit ein dermassen verwirrendes Œuvre geschaffen, dass man nicht mehr weiss, wo einem der Kopf steht. Mal klingt das nach Trap mit Gabber-Pauken, mal nach koreanischem Kinderzimmer-Pop, und stets wird in guter alter Punk-Tradition der Stinkefinger gegen die Problemzonen der Welt ausgefahren. Es wird wehtun, aber man sollte es nicht verpassen. (ane)

Samstag

Lola Marsh –14.45 Uhr, Hauptbühne

Es gibt ein Lied von der Israelin Lola Marsh, in dem sie klingt wie Lana Del Rey in Hochform. Das Lied heisst «She’s a Rainbow», und sie singt es mit einer nonchalanten Beiläufigkeit, als würde sie sich nebenher die Lippen schminken. Allein dafür lohnt es sich, sich vor ihrer Bühne zu versammeln. Darüber hinaus gibt es leicht schwerblütigen Folk-Pop von staunenswerter Geschmackssicherheit. (ane)

Sampa the Great – 19 Uhr, Zeltbühne

Sie hat eines der prickelndsten Rap-Alben des letzten Jahres veröffentlicht, auf welchem sie futuristische Beats mit afrikanischer Seelenmusik verdrahtet und dazu noch jede Menge Hip-Hop-Prominenz vor dem Gastmikrofon versammelt. Die sambisch-australische Rapperin Sampa the Great sendet musikalische Statements von Stärke und Selbstvertrauen in die Welt – und dennoch lässt sich in ihrer Musik baden wie in einem Wohlfühl-Schaumbad. (ane)

Roisin Murphy – 22.15 Uhr, Zeltbühne

Ja, man kann von einer langjährigen, innigen Beziehung sprechen, die mich mit Roisin Murphy verbindet. Ihre erste Band Moloko war das Unverschämteste und Beste, was die Neunzigerjahre musikalisch hervorgebracht haben. Einmal überschüttete sie mich an einer Pressekonferenz mit Bier, weil ein neben mir sitzender Journalist ihr ein unverkrampftes Verhältnis zum Achtzigerjahre-Pop unterstellte. In den besten Momenten schafft es diese Frau, einen zum Staunen, zum Schmunzeln, zum Flennen und zum Tanzen zu bringen. Und zwar gleichzeitig. Gern ausprobieren! (ane)

Birdman Jäggi – 1.30 Uhr, Waldbühne

Der Gurten-Samstag ist derart reich an Glanzlichtern, dass die Reduktion auf vier Tipps pro Tag einer Tortur gleichkommt. Man möchte das Volk in die Fänge des Berner Trap-Kraftwerks Nativ lotsen, man möchte es selbstredend auch dem ulkigen Irrsinn von Deichkind zuweisen. Doch die beste Lösung ist, dass man sich nach alledem bei Birdman Jäggi trifft. Das neue Projekt des Kummerbuben-Sängers Simon Jäggi bietet sowohl Irrsinn wie Kraftmusik. Und aber auch immer wieder Balladen, die nach Whisky und Elektro-Zigaretten riechen. (ane)

Sonntag

Swiss Jazz Orchestra feat. Baze, Jaël, Seven, Tashan & Luca Hänni – 14.30 Uhr, Hauptbühne

Seit zwanzig Jahren lädt das Swiss Jazz Orchestra jeden Montag zwischen Oktober und Mai zu seinen Big-Band-Happenings ins Bierhübeli, wo grossen Jazzkomponisten gehuldigt und mit prominenten Gästen musiziert wird. Die achtzehnköpfige Big Band hat nicht nur einen beeindruckend kräftigen Klangkörper, sondern auch international einen bestechenden Ruf. Für den Auftritt am Gurtenfestival hat das Swiss Jazz Orchestra nun ein knappes Dutzend eher ungewöhnliche Musikerinnen und Musiker aufgeboten: Baze, Jaël, Seven, Tashan und Luca Hänni. Die Songs der Gäste wurden dafür neu arrangiert. Wie also verjazzt man einen Luca Hänni? Zu hören am Sonntag auf der Hauptbühne. (mbu)

Fettes Brot, 17.30 Uhr, Hauptbühne

Ein grosses Bisschen Wehmut wird die Gurtenwiese umwehen, wenn Fettes Brot zum letzten Mal eine Schweizer Festivalbühne besteigen werden. Die gemeinsame Geschichte sei ausformuliert, sagt das deutsche Hip-Hop-Trio und will sich noch in diesem Jahr auflösen. Was bleibt? Ein bunter Reigen an heiteren Reimereien und ziemlich fetten Beats sowie das Kunststück, das Wort «Autobahnraststättenspielplatzklettergerüst» in einen Rap-Text integriert zu haben. Mit Fettes Brot verabschiedet sich eine der letzten Bands aus der Epoche, als der Deutsch-Hip-Hop noch dem schlauen Spass verpflichtet war. (ane)

