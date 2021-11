Wahlen in Frutigen – Alle Bisherigen wiedergewählt, SP wieder im Gemeinderat Die fünf bisherigen Gemeinderatsmitglieder schaffen die Wiederwahl. Die SP erreicht nach 2009 wieder einen Sitz – Liberales Frutigen verliert einen. UPDATE FOLGT

Alle fünf bisherigen Gemeinderäte werden wiedergewählt und die SP zieht wieder in den Gemeinderat ein, so lautet die Kurzfassung der Wahlresultate in Frutigen.

Wie die Gemeinde per Communiqué mitteilt, erhielt der Bisherige Thomas Gyseler (Liberales Frutigen) mit 1'519 Stimmen das höchste Resultat, gefolgt von den ebenfalls bisherigen Räten Bernhard Rubin (SVP) mit 1'443 Stimmen und Christof Pieren (EDU) mit 1'155 Stimmen.

Neu ist die SP nach einem Unterbruch seit dem Jahr 2009 mit Beatrix Hurni wieder im Gemeinderat vertreten. Sie erzielte 771 Stimmen. Der Sitz geht zulasten von Liberales Frutigen. Ebenfalls in den Frutiger Gemeinderat schaffen es Annarös Grossen-Reichen (SVP, neu) mit 1'091 Stimmen sowie Markus Grossen-Sommer (Liberales Frutigen, neu) mit 786 Stimmen.

Der Gemeinderat Frutigen wird sich ab dem 1. Januar wie folgt zusammensetzen: Hans Schmid-Zimmermann, Gemeinderatspräsident, SVP (bisher)

Annarös Grossen-Reichen, SVP (neu)

Markus Grossen-Brenzikofer, EVP (bisher)

Markus Grossen-Sommer, LF (neu)

Thomas Gyseler-Hauswirth, LF (bisher)

Beatrix Hurni, SP (neu)

Samuel Marmet-Fuhrer, SVP (bisher)

Christof Pieren-Mai, EDU (bisher)

Bernhard Rubin-Brunner, SVP (bisher) Um die 8 Gemeinderatssitze hatten sich 23 Männer und 11 Frauen beworben. Drei Mitglieder waren infolge Ablauf der Amtsdauer nicht mehr wiederwählbar. Der Obmann bleibt Bereits seit dem 13. Juni ist bekannt, dass Hans Schmid-Zimmermann, SVP, für weitere vier Jahre das Gemeinderatspräsidium inne haben wird. Er setzte sich gegen seinen Herausforderer Urs Peter Künzi mit 2'418 Stimmen zu 855 Stimmen in der vorgezogenen Majorzwahl klar durch.



Da sowohl für das Gemeindepräsidium wie auch für das Vize-Gemeindepräsidium nicht mehr Kandidierende angemeldet worden waren, als Personen zu wählen waren, erklärte der Gemeinderat die bisherigen Amtsinhaber Faustus Furrer-Hari, parteilos (Gemeindepräsident) und Urs KallenFuhrer, parteilos (Vize-Gemeindepräsident) am 7. Oktober im stillen Wahlverfahren als wiedergewählt.

