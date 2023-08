Listen der grossen Parteien – Die Nationalrats-Kandidierenden aus dem Kanton Bern Im Kanton Bern kandidieren 776 Personen für die Grosse Kammer. Das sind die Kandidierenden der Parteien, die heute im Nationalrat vertreten sind. Stefan Schnyder

Bald werden in Bern wieder Wahlplakate zu sehen sein, wie hier 2019. Foto: Beat Mathys

Am Montagmittag war Meldeschluss. Bis zu diesem Datum konnten die Parteien ihre Listen für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober einreichen. Im Kanton Bern sind die Sitze so begehrt wie noch nie. 776 Personen treten im Herbst zu den Wahlen an. Um die 24 Sitze bewerben sich 328 Frauen und 448 Männer. Ihre Namen stehen auf einer der insgesamt 39 Listen. Die Mitte, die Grünliberalen und die EVP haben zahlreiche Unterlisten eingereicht, was zu einer Zunahme der Listenzahl geführt hat.

Bei der SVP stellen sich Andrea Geissbühler, Andreas Aebi und Erich von Siebenthal nicht mehr zur Wahl, bei der FDP Christa Markwalder. 20 Bisherige treten wieder an.

Hier sind die Namen aller Kandidierenden der Parteien, die bereits heute im Nationalrat vertreten sind. Alle Listen inklusive der Unterlisten sind auf der Internetseite des Kantons Bern abrufbar.

SVP (bisher 7 Sitze): Manfred Bühler, bisher (Cortébert); Lars Guggisberg, bisher (Kirchlindach); Erich Hess, bisher (Bern); Nadja Umbricht Pieren, bisher (Kaltacker); Werner Salzmann, Ständerat (Mülchi); Verena Aebischer (Guggisberg); Beat Bösiger (Niederbipp); Ruedi Fischer (Bätterkinden); Sabina Geissbühler-Strupler (Herrenschwanden); Markus Gerber (Bellelay); Ueli Gfeller (Schangnau); Nadja Günthör (Erlach); Barbara Josi (Wimmis); Thomas Knutti (Weissenburg); Samuel Krähenbühl (Unterlangenegg); Raphael Lanz (Thun); Mathias Müller (Orvin); Korab Rashiti (Gerolfingen); Katja Riem (Boll); Hans Jörg Rüegsegger (Riggisberg); Martin Schlup (Schüpfen); Hans Schori (Wiler); Adrian Spahr (Lengnau); Ernst Wandfluh (Kandergrund).

Die Bisherigen Andrea Geissbühler, Andreas Aebi und Erich von Siebenthal treten nicht mehr an.



SP Frauen (bisher 3 Sitze): Flavia Wasserfallen, bisher (Bern); Nadine Masshardt, bisher (Bern); Tamara Funiciello, bisher (Bern); Sandra Roulet Romy (Malleray); Sofia Fisch (Bern); Ursula Zybach (Spiez); Andrea Zryd (Magglingen); Mirjam Veglio (Zollikofen); Anna Tanner (Biel); Edith Siegenthaler (Bern); Rita Sidler (Liebefeld); Lirija Sejdi (Langenthal); Meret Schindler (Bern); Andrea Rüfenacht (Burgdorf); Maria Margherita Rigon (Thun); Maurane Riesen (La Neuveville); Manuela Kocher (Worben); Yvonne Hartmann (Kirchberg); Karin Fisli (Meikirch); Samantha Dunning (Biel); Claudia Cepeda (Liebefeld); Vanessa Bieri (Frutigen); Karin Berger-Sturm (Grosshöchstetten); Lena Allenspach (Bern).

SP Männer (bisher 1 Sitz): Matthias Aebischer, bisher (Bern); Jakub Walczak (Bern); Saïd Karim (Biel); Adrian Wüthrich (Huttwil); Daniel Wildhaber (Rubigen); Hanspeter von Bergen (Meiringen); David Stampfli (Bern); Chandru Somasundaran (Bern); Ueli Schmezer (Bern); Linus Schärer (Münsingen); Reto Müller (Langenthal); Bänz Müller (Wohlen); Levin Koller (Biel); Jan Köbeli (Muri); Stefan Jordi (Bern); Sven Heunert (Thierachern); Michael Grossenbacher (Boll); Christian Gremaud (Bern); Ueli Egger (Hilterfingen-Hünibach); Tobias Egger (Nidau); Pascal Cuttat (Genf); Stefan Bütikofer (Lyss); Théo Brand (St. Imier); Stefan Berger (Burgdorf).



Grüne (bisher 4 Sitze): Christine Badertscher, bisher (Madiswil); Kilian Baumann, bisher (Suberg); Natalie Imboden, bisher (Bern); Aline Trede, bisher (Bern); Magdalena Erni (Thun); Ursina Anderegg (Bern); Dominique Bühler (Köniz); Andrea de Meuron (Thun); Anna de Quervain (Bern); Elisabeth Dubler (Bern); Thomas Gerber (Hinterkappelen); Brigitte Hilty Haller (Bern); Beat Kohler (Meiringen); Christoph Leuppi (Bern); Cyprien Louis (La Neuveville); Catherine Meyer (Bolligen); Tanja Miljanović (Bern); Jan Remund (Köniz); Myriam Roth (Biel); Rahel Ruch (Bern); Hasim Sancar (Bern); Barbara Schwickert (Biel); Simon Vögeli (Burgistein); Andreas Wiesmann (Münsingen).

Grünliberale (bisher 3 Sitze): Kathrin Bertschy, bisher (Bern); Jürg Grossen, bisher (Frutigen); Melanie Mettler, bisher (Bern); Casimir von Arx (Köniz); Corina Liebi (Bern); Tobias Vögeli (Frauenkappelen); Marianne Schild (Bern); Beat Cattaruzza (Nidau); Tamara Jost Morandi (Herzogenbuchsee); Michael Ritter (Burgdorf); Melanie Gasser (Ostermundigen); Kevin Hegg (Biel); Selena Metthez (Bévilard); Romeo Arnold (Oberhofen); Fabienne Stämpfli (Oberhofen); Hansjürg Jäger (Laupen); Letizia Müller (Leissigen); Maurice Lindgren (Bern); Stephanie Balliana (Münsingen); Philippe Marmet (Saanen); Jasmin Brülhart (Konolfingen); Dyami Häfliger (Langenthal); Melanie Wyss (Wynigen); Andreas Buser (Zollikofen).



Die Mitte (bisher 2 Sitze): Lorenz Hess, bisher (Stettlen); Heinz Siegenthaler, bisher (Rüti b. Büren); Anita Herren-Brauen (Rosshäusern); Reto Nause (Bern); Sibyl Eigenmann (Bern); Francesco Rappa (Burgdorf); Simone Stöcklin (Ittigen); André Roggli (Rüschegg Heubach); Anita Luginbühl (Krattigen); Matthias Matti (Zweisimmen); Michelle Renaud (Trub); Jürg Rothenbühler (Lauperswil); Monika Zorzi (Lanzenhäusern); Alfons Bichsel (Merligen); Milena Daphinoff (Bern); Jan Gnägi (Aarberg); Hannah von Ballmoos (Lyssach); Beatrice Brügger (Niederbipp); Michael Huber (Roggwil); Katharina Fischer (Rubigen); Angelika Zimmermann (Thun); Reto Gugger (Biel); Adrian Hauser (Worb); Andreas Ruefer (Orpund).



FDP (bisher 2 Sitze): Christian Wasserfallen, bisher (Bern); Heidi Aeschlimann (Sumiswald): Daniel Arn (Muri); Barbara Béguin-Jünger (Gampelen); Laura Bircher (Muri-Gümligen); Madeleine Deckert (Evilard); Oliver Dürr (Steffisburg); Jana Fehrensen (Langenthal); Peter Haudenschild (Niederbipp); Sandra Hess (Nidau); Virginie Heyer (Perrefitte); Franziska Hügli (Muri-Gümligen); Raphaël Karlen (Bern); Simone Richner (Bern); Yannik Riesen (Biel); Hans Schär (Schönried); Andreas Schär (Roggwil); Nicole Sejk (Spiegel); Mathias Siegenthaler (Wimmis); Silvia Steidle (Biel); Virginie Trachsel (Müntschemier); Markus Weber (Brienz); Andreas Wyss (Kirchberg); Christoph Zimmerli (Bern).

Die Bisherige Christa Markwalder tritt nicht mehr an.



EVP (bisher 1 Sitz): Marc Jost, bisher (Thun); Simone Leuenberger (Uettligen); Barbara Stotzer-Wyss (Büren); Denise Arni-Séquin (Herzogenbuchsee); Melanie Beutler-Hohenberger (Thun); Tabea Bossard-Jenni (Oberburg); Anna Fink (Spiez); Herbert Geiser (Heimberg); Tom Gerber (Reconvilier); Yannick Gloor (Biel); Christine Hofer (Grosshöchstetten); Bettina Jans-Troxler (Bern); Esther Liechti-Lanz (Oberburg); Annah Lüscher-Njoroge (Bern); René Müller (Adelboden); Lukas Rentsch (Schalunen); Therese Rohrer-Schüle (Münchenbuchsee); Christine Schnegg (Lyss); Vanessa Staub (Jegenstorf); Hanspeter Steiner (Boll); Katja Streiff (Oberwangen); Matthias Stürmer (Bern); Florian Wüthrich (Burgdorf); Bernhard Zaugg (Schliern bei Köniz).

EDU (bisher 1 Sitz): Andreas Gafner bisher (Oberwil i.S.); Katharina Baumann (Münsingen); Dominik Blatti (Oberwil i.S.); Johann Ulrich Grädel (Huttwil); Samuel Kullmann (Thun); Bruno Martin (Täuffelen-Gerolfingen); Jakob Schwarz (Adelboden); Ernst Tanner (Ranflüh); Sina Baumann (Schwanden i.E.); Daniel Beutler (Gwatt); Peter Bonsack (Kallnach); Niklaus Burri (Köniz); Franziska Eggenberg (Thun); Markus Fankhauser (Lützelflüh-Goldbach); Hansjürg Gobeli (Matten bei St. Stephan); Nadja Hertig-Gafner (Uebeschi); Lars Keller (Münchenbuchsee); Manfred Locher (Thun); Barbara Loosli (Eriswil); Barbara Maurer (Sumiswald); Simone Schnegg (Sonvilier); Stephan Stoller (Ried b. Frutigen); Martin Stucki (Guggisberg); Stefan Trachsel (Brienz).



Stefan Schnyder ist seit Anfang Oktober Co-Leiter des Ressorts Bern. Davor war er ab 2018 Leiter der Stadtredaktion der Berner Zeitung BZ. Von 2001 bis 2017 arbeitete er in der Wirtschaftsredaktion der BZ, die er ab September 2005 leitete. Mehr Infos @schnyderlopez

