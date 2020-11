Erpressung eines Bundesrats – Alles begann am Tag der Kinderrechte Eine Frau startete einen Erpressungsversuch am Tag, an dem Alain Berset vor 850 Kindern auftrat. Bald spitzte sich die Sache zu. Thomas Knellwolf

Bundesrat Alain Berset beging den 20. November 2019 unbeschwert: Am Tag der Kinderrechte empfing er Schulklassen auf dem Bundesplatz. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Der 20. November 2019 scheint ein unbeschwerter Tag gewesen zu sein für Alain Berset. Bilder zeigen den Bundesrat jubelnd vor und inmitten von 650 Schülerinnen und Schülern auf dem Bundesplatz in Bern. Am Internationalen Tag der Kinderrechte, mit vielen Selfies gefeiert, begann aber auch ein Erpressungsversuch gegen den Schweizer Innenminister, der nun, ein Jahr später, Schlagzeilen macht.

Bundesrat nicht informiert

Für die Mitglieder der Landesregierung dürfte die Sache neu sein, zumindest haben sie offiziell von ihrem Kollegen nichts erfahren. «Alain Berset hat den Bundesrat nicht über den Erpressungsversuch informiert», erklärt sein Sprecher Peter Lauener, «da es eine private Angelegenheit ist.»

Kürzlich hat die Erpresserin einen Strafbefehl der Bundesanwaltschaft akzeptiert, in dem die Fallgeschichte in groben Zügen nachgezeichnet wird. Just am Kinderrechtstag hatte die Frau, deren Identität im Dokument nicht preisgegeben wird, ein Bankkonto eröffnet und am Tag darauf gleich noch eins. Darauf wollte sie 100’000 Franken deponieren, die Berset ihr bezahlen sollte.

«Man könnte das Foto problemlos auf Instagram stellen.» Patrik Eisenhut, Alain Bersets Anwalt

In einem E-Mail drohte sie dem SP-Bundesrat damit, angebliche Begebenheiten publik zu machen. Sie hängte – so schreibt die Bundesanwaltschaft – einerseits «persönliche Korrespondenz zwischen den beiden und andererseits Fotos von der geschädigten Person» an.

Gemäss Bersets Rechtsanwalt Patrik Eisenhut handelt es sich nur «um ein einzelnes Foto, welches das Gesicht und nur das Gesicht von Herrn Berset abbildet». Er fügt noch hinzu: «Man könnte es problemlos auf Instagram stellen.»

Eskalation über Wochen

In den Tagen darauf eskalierte die Situation zusehends. Die Erpresserin schrieb dem Innenminister, dass auch Dritte am Erwerb der Originale interessiert seien. Berset würde aber prioritär behandelt. Am 25. November drohte sie dann, «alles auf den Tisch legen», sollte Berset sie anzeigen.

Der Bundesrat verzichtete aber noch zwei weitere Wochen auf eine Anzeige. Weshalb?

«Am Anfang war unklar, wer hinter dem Erpressungsversuch steckt», erklärt Anwalt Eisenhut, und «wie ernst die Situation gemeint war». Seine Aufgabe sei es gewesen, «dies abzuklären und Beweismittel zu sammeln». Er habe «die Täterschaft zudem schriftlich abgemahnt und aufgefordert, ihre Handlungen sofort einzustellen».

Stattdessen erhob die Frau plötzlich einen zusätzlichen Vorwurf gegen Berset. Der Anwalt des Bundesrats vereinbarte mit der Erpresserin eine Zusammenkunft für den 13. Dezember – und erstattete Strafanzeige.

Am Tag, für den sie sich die 100’000 Franken erhofft hatte, wurde die Frau verhaftet. Die Polizei nahm sie um 7.40 Uhr fest und liess sie erst acht Stunden später wieder frei.

Beschuldigte machte Rückzieher

Bei der Befragung stellte sich heraus, dass sie schon am Vortag einen Rückzieher gemacht hatte. Sie hatte Berset einen Brief geschickt, in dem sie von den Anschuldigungen und der Forderung Abstand nahm und ihm die Originale der Anhänge ihres ersten E-Mails zustellte. Das Schreiben traf aber erst vier Tage später bei Berset ein.

Im Strafverfahren wirkt sich der Rückzieher positiv aus. Die Beschuldigte kam mit 900 Franken Busse und einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Franken davon, Probezeit zwei Jahre. Die Bundesanwaltschaft hat «Daten, die geeignet sind, neuerliche, ähnlich gelagerte Delikte zu begehen», löschen lassen, ehe sie der Frau die beschlagnahmten Handys und den Laptop zurückgab.

Die «Weltwoche», die den Erpressungsversuch am Samstag publik gemacht hat, wirft die Frage auf, ob die Justiz korrekt gehandelt hat. Gemäss Strafrechtsprofessor Marcel Niggli ist eine solche Löschung «grundsätzlich zulässig»: «Alle Gegenstände, die zu einem Verbrechen gebraucht wurden, können eingezogen und vernichtet werden. Alternativ können sie gelöscht werden.» Die Bundesanwaltschaft betont, die Daten seien nicht komplett gelöscht, sondern bei ihr weiterhin vorhanden.

Ebenfalls «zulässig» und «vernünftig» ist laut Niggli, dass im Strafbefehl Stellen geschwärzt wurden, die gemäss der Bundesanwaltschaft «als unwahr zurückgenommene Beschuldigungen» enthalten. Im Dunkeln bleibt aber so, weshalb die Sache so eskalierte, wie sie eskalierte.