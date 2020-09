Jugendschutz in Herzogenbuchsee – Alkohol und Tabak an Jugendliche verkauft Bei Testkäufen sind in Herzogenbuchsee im August zwei von zehn Betrieben durchgefallen. Diese werden nun verwarnt. Sebastian Weber

Das sollte nicht passieren: In zwei Betrieben sind Alkohol oder Tabak an Jugendliche verkauft worden. Foto: Marc Dahinden

Jährlich werden in Herzogenbuchsee Alkohol- und Tabak-Testkäufe durchgeführt. Anfang August war es wieder so weit. Im Auftrag der Einwohnergemeinde überprüfte das Blaue Kreuz zehn Buchser Betriebe – Restaurants, Takeaways, Kioske und Tankstellen-Shops. Gemäss Rückmeldung seien die Testkäufe «vorwiegend positiv» verlaufen, teilt die Gemeinde mit.

Trotzdem: In zwei Betrieben konnten die minderjährigen Testkäuferinnen und -käufer unrechtmässig Alkohol oder Tabakwaren kaufen. Das entspreche dem Resultat des vergangenen Herbstes, heisst es in der Mitteilung. Damals gelangten die Testerinnen und Tester in ebenfalls zwei Lokalen an alkoholische Getränke.

Die aktuellen Ergebnisse seien dem Regierungsstatthalteramt zugestellt worden. Dieses wird die fehlbaren Betriebe verwarnen.

Auch 2021 gibt es wieder Testkäufe

Testkäufe wird es in Herzogenbuchsee übrigens auch in Zukunft geben. Das hat der Gemeinderat an seiner Sitzung im August beschlossen. Aufgrund der Tatsache, dass es immer noch Gastgewerbebetriebe gebe, welche durchgefallen seien, und in einem Jahr nie alle Gastgewerbebetriebe kontrolliert werden könnten, erachte der Gemeinderat eine erneute Durchführung der Testkäufe im 2021 als sinnvoll, heisst es.

Die Einwohnergemeinde wolle damit ein Zeichen setzen: «Die Betriebe sollen sich bewusst sein, dass in Herzogenbuchsee der Jugendschutz durchgesetzt wird und Ausweiskontrollen durchgeführt werden müssen.»

Neben den jetzt fehlbaren Betrieben würden 2021 jene Betriebe im Fokus stehen, die noch nie kontrolliert worden seien, neu eröffnet wurden oder bei denen es zu einem Wechsel in der Führung gekommen sei. Die jährlichen Kosten für die Durchführung der Testkäufe belaufen sich auf 800 Franken.