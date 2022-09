Grindelwalder Hotellerie – Alfa in neuen Händen Die Familie Pyott hat das Hotel Alfa gekauft und will es in den nächsten beiden Jahren umbauen.

Justine und Jan Pyott sind neue Besitzer des Hotels Alfa in Grindelwald. Foto: PD

Das seit knapp zehn Jahren geschlossene Hotel Alfa in Grindelwald ist seit heute im Besitz der Familie Pyott. Die Hoteliers Jan und Justine Pyott sind auch Inhaber des Grindelwalder Hotels Glacier. Das innovative Ehepaar möchte aus dem baufälligen Haus am Ortseingang des Dorfes in den nächsten zwei Jahren ein modernes Chalet-Hotel machen, wie es in einer Medienmitteilung schreibt. Das geplante Hotel wird Grindelhuus heissen.

Das baufällige Hotel Alfa liegt am Ortseingang des Dorfes mit direktem Anschluss an das Terminal der V-Bahn. «Die Farbwelt des zukünftigen Hotels greift die Umgebung mit ihren verträumten Wäldern auf», heisst es weiter. Mit 40 bis 60 Zimmern, einem modernen und regionalen Gastronomieangebot und einem Wellnessbereich wird ein naturverbundenes Publikum angesprochen, «das ein grosszügiges Raumkonzept für längere Aufenthalte schätzt». Der öffentliche Zugang zur V-Bahn bleibt erhalten.

Das Hotel wird in Zukunft über einen Tunnel erreichbar sein. Für die Zukunft energetisch fit gemacht wird das Haus mit Solarzellen, Fernwärme, Wärmetauscher und neuesten Technologien. Für Jan und Justine Pyott seien auch die Zusammenarbeit und die Förderung des lokalen Tourismus und dessen Infrastruktur sehr wichtig, wird in der Medienmitteilung betont.

Die Familie Pyott ist seit 2016 im Besitz des Grindelwalder Hotels Glacier, welches sie in ein Boutique-Hotel umgewandelt hat. Während Jan Pyott die gastronomische Ausrichtung des Hotels vorantreibt, ist Justine Pyott für das Interior, die speziellen Events und das Logement zuständig. So finden sich im Hotel Glacier das erste vegane 7-Gang-Gourmetmenü der Region, hochkarätige Glacier-Flavour-Events oder Jacuzzis mit Blick auf die Eigernordwand. Das Restaurant wurde mit 15 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.