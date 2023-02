Congress Kursaal Interlaken (CKI) AG – Alexander Hänsel ist nicht mehr CEO Unterschiedliche Auffassungen zur Führung: Der CKI-CEO ist per Ende Januar freigestellt worden. pd/hau

Alexander Hänsel hat per Ende Januar als CEO der Casino Kursaal Interlaken AG die Kündigung erhalten und ist freigestellt worden. Foto: Archiv BOM

Paukenschlag bei der Congress Kursaal Interlaken AG: Nach rund 13 Jahren in Diensten der Kongress- und Kursaal-Organisation in Interlaken muss Alexander Hänsel einen neuen Job suchen. Der ehemalige Food-&-Beverage-Manager des Kursaals und seit dem 1. Januar letzten Jahres CEO der neu gegründeten Congress Kursaal Interlaken AG (CKI) sowie Co-CEO der Kursaal Interlaken Holding AG (KIH) hat per Ende Januar die Kündigung erhalten und ist per sofort freigestellt worden. Dies teilte die CKI am Mittwochvormittag mit.