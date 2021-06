Mark Cieliebak Infos einblenden

Mark Cieliebak, seit 2012 Professor für Textanalyse und Dialogsysteme an der ZHAW Centre for Artificial Intelligence.

1970 in Deutschland geboren, studierte Cieliebak Informatik an der Universität Dortmund, promovierte 2003 an der ETH im Fach Informatik (Computer Science). Seit 2012 forscht und lehrt er an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.