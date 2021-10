Führungswechsel in Langenthal – Alex Chatelain wird neuer SCL-Geschäftsführer Ende April wurde er beim SCB entlassen, per 1. Dezember tritt er seine neue Stelle als Geschäftsführung des SC Langenthal an.

Der ehemalige SCB-Sportchef Alex Chatelain wird Geschäftsführer des SC Langenthal. Foto: Andreas Blatter

Alex Chatelain übernimmt per 1. Dezember 2021 die Geschäftsführung des SC Langenthal. Das hat der SCL-Verwaltungsrat an der Generalversammlung am Donnerstag kommuniziert. Während seiner viereinhalb Jahre als SCB-Sportchef war der 43-jährige Bündner für drei Qualifikationssiege und drei Meistertitel mitverantwortlich.

Zuvor spielte Chatelain selber als Stürmer acht Saisons für den SCB. 2014 kehrte er als Nachwuchsverantwortlicher zurück, danach war er Assistent von Sven Leuenberger. Zuletzt assistierte er Mario Kogler an der Bande.

Entlassung beim SCB

Ende April wurde Chatelain kurz nach Saisonende Knall auf Fall entlassen. Mit ihm musste auch seine Nachfolgerin Florence Schelling gehen.

Auch beim SC Langenthal ist Alex Chatelain kein neues Gesicht und blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. 2012 war er einer der Schlüsselspieler beim ersten NLB-Schweizermeistertitel. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, war er zudem als Geschäftsführer der SCL-Nachwuchsabteilung tätig. «Den SC Langenthal als Eishockeyclub sowie die Region Oberaargau habe ich in bester Erinnerung», wird der neue SCL-Geschäftsführung zitiert.

sih

