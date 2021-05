Detailhandel in Bern – Aldi will auch in der Spitalgasse eine Filiale eröffnen Der deutsche Discounter Aldi kontert den Einzug von Lidl ins Loeb-Warenhaus. Ab Herbst wird er in der Spitalgasse eine Filiale betreiben. Stefan Schnyder UPDATE FOLGT

Der deutsche Discounter Aldi will seine Präsenz in der Berner Innenstadt stark ausbauen. Foto: Odile Meylan

In der Berner Spitalgasse kommt es zum Zweikampf der deutschen Discounter Aldi und Lidl. Aldi Suisse, die Schweizer Tochtergesellschaft der deutschen Aldi-Gruppe, will noch in diesem Herbst eine Filiale in der Spitalgasse eröffnen. Aldi wird die Lokalitäten der Metzgerei Kauffmann übernehmen, welche ihre Schliessung bereits früher angekündigt hat.

Damit werden künftig an der Spitalgasse beide deutsche Detailhändler vertreten sein. Der Aldi-Konkurrent Lidl bereitet derzeit den Einzug ins Untergeschoss des Loeb-Warenhauses vor. Die Eröffnung ist auf Anfang 2022 geplant. Mit dem Konter von Aldi ist der Kampf um die preissensible Kundschaft in der Spitalgasse vollends entbrannt. Aldi freut sich über diesen Schachzug und spricht von einem «Coup». «Wir freuen uns sehr, dass wir gleich zwei Filialen im Herzen unserer Landeshauptstadt eröffnen dürfen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die Marke von 300 Filialen zu knacken», lässt sich Aldi-Suisse-Chef Jérôme Meyer in der Mitteilung zitieren.