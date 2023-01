Mehr Kinder- und Umweltschutz – Aldi und Lidl setzen Migros und Coop mit mehr Nachhaltigkeit zu Mit dem Verzicht auf Werbung für ungesunde Kinderprodukte und dem Flugverbot für Früchte geben die beiden Discounter den Ton an. Die Grossverteiler geraten bei ihrem Kernthema plötzlich in die Defensive. Erich Bürgler

Für Frühstücksflocken mit hohem Zuckergehalt verzichtet Lidl ab sofort auf Werbung. Dabei gelten die strengen Regeln der Weltgesundheitsorganisation. Foto: Getty Images/EyeEm

Von der Verpackung der Lidl-Frühstückscerealien lacht je nach Sorte ein Löwe, ein Affe oder ein Bär. Doch die Zeit dieser Comicfiguren läuft ab. Sie müssen bald von der Schachtel verschwinden. Der Discounter will in Zukunft in der Schweiz auf solche Reize für Kinder bei seinen zuckrigen Produkten verzichten. Werbung für an Kinder gerichtete Lebensmittel mit hohem Zucker- oder Fettanteil stellt Lidl per sofort ein.