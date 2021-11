Discounter setzt Offensive fort – Aldi eröffnet zwei Filialen in der Berner Altstadt Der deutsche Grossverteiler setzt seine Expansionsstrategie in der Region Bern fort und eröffnet in der Berner Innenstadt zwei Läden.

So sieht die Aldi-Filiale neben der Berner Zytglogge-Passage aus. Foto: PD/Aldi Suisse

Aldi Suisse eröffnet am (morgigen) Donnerstag und eine Woche später zwei Filialen in der Berner Altstadt. Die eine befindet sich an der Spitalgasse und ist laut dem Unternehmen mit einer Fläche von rund 420 Quadratmetern die derzeit kleinste Aldi-Filiale in der Schweiz.

So sieht die Filiale an der Spitalgasse von aussen aus. Foto: PD/Aldi Suisse

Die andere Filiale wird am 25. November beim Zytgloggeturm eröffnet und ist mit etwa 600 Quadratmetern Fläche etwas grösser. In beiden Läden ist laut einer Mitteilung der Schweizer Tochter des deutschen Lebensmittelhändlers das ganze Sortiment von über 1800 Produkten des täglichen Bedarfs zu haben.

Mit der Eröffnung der beiden Filialen setze Aldi Suisse seinen kontinuierlichen Expansionskurs in die Städte fort, schreibt der Discounter weiter. Auch der deutsche Discounter Lidl ist seit Kurzem in der Berner Altstadt präsent: mit einer Filiale in den Untergeschossen des Warenhauses Loeb.

chh/sda

