Eröffnung der Berner Messe – Albert Rösti schwelgt in Kindheitserinnerungen an die BEA Als Knirps begleitete Bundesrat Albert Rösti seinen Vater mit einer Kuh an die BEA. Davon erzählte er in seiner Rede. Und er weibelte für ein Autobahnprojekt. Damaris Hohler

1 / 10 Bei den Fohlen und Pferden fühlt er sich wohl: Bundesrat Albert Rösti mit dem Jungtier Foxy. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es ist wieder BEA-Primetime: Mit Konfetti-Kanonen, Beatbox-Klängen und Rapmusik von Stress öffnete die Berner Messe am Freitagmorgen ihre Tore zur 70. Ausgabe. Rund 800 Ausstellende präsentieren ihre Angebote bis Ende kommender Woche auf dem Expo-Gelände. Dabei sind auch über 600 Tiere zu sehen. Der Vierbeiner-Bereich scheint es Bundesrat Albert Rösti (SVP) besonders angetan zu haben. Der in Kandersteg aufgewachsene Bundesrat hatte ein Heimspiel: Er hielt vor den 800 geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft die Eröffnungsrede. Der Bauernsohn erinnerte sich dabei gern daran, wie er vor 50 Jahren seinen Vater an die BEA begleiten durfte. Dieser präsentierte Kuh Helvetia an einer Eliteschau. Nie hätte er gedacht, dass auch er einmal die «Helvetia» an der BEA vertreten dürfe – nun aber als Bundesrat.

Rösti weibelt für Ausbau im Grauholz

In seiner restlichen Rede sprach Bundesrat Rösti dann primär von seinen Zielen für die Schweiz oder eben für die Helvetia. Der Bezug zur Berner Messe war dabei eher gering: Den Schwerpunkt in seinem Amt sehe er in der Sicherung der Stromversorgung. Als zweiten Fokus nannte der Vorsteher des Uvek die Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur. Der Ausbau der Autobahn im Grauholz auf acht Spuren sei dabei zentral, nicht nur damit die BEA-Besuchenden nicht im Stau stünden. Gegen das Grossprojekt gingen über 60 Einsprachen ein, darunter auch von der Stadt Bern.

Spatenstich für neue Festhalle

Am Eröffnungsanlass fand auch der Spatenstich für die neue Festhalle statt. Die altehrwürdige Halle, deren Abbruch nach der BEA beginnt, wurde gebührend verabschiedet. Die neue Halle soll in zwei Jahren bezugsbereit sein und bis zu 9000 Personen fassen. Bundesrat Rösti gebührte die Ehre, das rote Band durchzuschneiden. Auch Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hätte diese Aufgabe wohl gern übernommen; er stand bereits mit der Schere startklar, als der Moderator ihn bat, diese «Herrn Rösti» weiterzureichen.

Im Anschluss an die Eröffnung trat Albert Rösti den obligaten Rundgang durch die Messe an. Im Unterschied zu Bundesrat Alain Berset (SP), dem Redner im Vorjahr, streichelte er zum Schluss keine Kuh, sondern durfte einer Pferdestute und Fohlen den Hals tätscheln. Die «Rössli» gefielen ihm nun mal am besten, sagte der ehemalige Präsident des Freiberger-Verbands.

