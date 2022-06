Tagestipp: Franziska Tschinderle – Albaniens Weg nach Europa Die österreichische Journalistin Franziska Tschinderle stellt in Bern ihren Reportagenband über Albanien vor. Martin Burkhalter

Albanien – eine junge Demokratie sucht sich selbst. Foto: zvg/Bruno Schlatter



Partisanenstatuen neben Werbeplakaten, Moscheen neben Kirchen, Wahlkampf im Fussballstadion: Die Journalistin Franziska Tschinderle zeigt in ihren Reportagen über Albanien den Weg des Landes aus der Selbstisolation unter dem sozialistischen Diktator Enver Hoxha hin zu einer jungen Demokratie in Europa. Die Österreicherin lebt in Tirana und schreibt unter anderem für das österreichische Nachrichtenmagazin «Profil», die WOZ und die «Republik». Seit 2019 recherchierte sie zu ihrem diesen Februar erschienenen Reportagenband «Albanien. Aus der Isolation in eine europäische Zukunft». Das Gespräch wird moderiert von der Berner Südosteuropahistorikerin Franziska Zaugg. (pd/mbu)

