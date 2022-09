Tagestipp: Kino Kosova – Aktuelle Filme aus Kosovo und der Diaspora Ausgewählte Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme zeigen in Bern unterschiedlichste Perspektiven aus dem noch jungen Land am Rande Europas.

Alexander Sury

«Vera Dreams of the Sea» ist das intime Porträt einer Frau, die in widrigen Umständen um Würde und Integrität kämpft. Foto: zvg

Die dritte Ausgabe des Festivals Kino Kosova findet vom 14. bis 18. September statt und bringt aktuelle Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme aus Kosovo nach Bern. Das fünftägige Festival erzählt Geschichten von den Herausforderungen und Hoffnungen unterschiedlichster Menschen. Zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten mit Filmemachenden, Autorinnen wie Meral Kureyshi und Musikern wie dem Modern-Jazz-Ensemble Visar Kuci Trio aus Pristina sowie die moderierten Gespräche nach den Filmen ermöglichen tiefe Einblicke in das kulturelle Schaffen. Im Kino Rex geht heute mit dem Spielfilm «Vera Dreams of the Sea» (2021) – dem intimen Porträt einer Frau, die in widrigen Umständen um Würde und Integrität kämpft – die Eröffnung über die Bühne. Zudem präsentiert das Dokufest Prizren Produktionen aus seinem Dokulab. Die weiteren Spielstellen: Kino in der Reitschule, Cinématte, Camera. (lex)

Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.