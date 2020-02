Frühling 2020 – Aktivferien 2020 mit Markus Ryffel’s Gönnen Sie sich über Pfingsten oder Auffahrt eine kleine Auszeit in der schönen Bergwelt von Valbella. Während den täglichen Sporteinheiten erhalten sie von Markus Ryffel & Team zahlreiche Tipps für Ihr weiteres Training. Melden Sie sich jetzt an! Jana Blanc

Links

Markus Ryffel’s

Aktivferien

Ladies Days

Run’n’Yoga

Fit for Life Days

Anmelden

Melden Sie sich direkt über die Website an, registrieren Sie sich und geben Sie Ihre espace.card-Nummer im Bemerkungsfeld an.

Ladies Days

Die Lauftage für Frauen - Freuen Sie sich auf Aktivferien mit gleichgesinnten Läuferinnen in der wunderschönen Bergwelt von Lenzerheide-Valbella. Ob als Einsteigerin oder Fortgeschrittene: Laufen Sie in Ihrer Stärkeklasse und erhalten Sie zahlreiche Tipps zu Training, Lauftechnik, Beweglichkeits- und Krafttraining und lernen Sie alternative Trainingsformen kennen. Erweitern Sie Ihr Wissen in interessanten Vorträgen und erhalten Sie wertvolle Inputs für Ihre weitere Trainingsplanung anhand einer Laktatmessung. Nur Sie und Ihr Weg!

Datum und Ort

21. – 24. Mai 2020 (ganztags)

Hotel Waldhaus am See***, Valbella

Preise für Abonnenten

Doppelzimmer ohne Seesicht Fr. 610.- statt Fr. 670.-

Doppelzimmer mit Seesicht Fr. 675.- statt Fr. 735.-

Einzelzimmer ohne Seesicht Fr. 745.- statt Fr. 805.- (ausgebucht)

Einzelzimmer mit Seesicht Fr. 790.- statt Fr. 850.- (ausgebucht)



Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: Auf Anfrage

Run’n’Yoga-Tage

Work-Life Balance - Ein Begriff, der in der heutigen Leistungsgesellschaft an Stellenwert zugelegt hat. In den Aktivtagen «Run 'n' Yoga» widmen wir uns diesem Thema und versuchen, Ihnen mit Ausdauersport und Yoga in Theorie und Praxis die nötigen Ressourcen für einen ausgeglichenen und gesunden Lebensstil zu vermitteln. Eine Kombination, die für Laufeinsteiger aber auch für geübte Läufer und Läuferinnen wertvoll und von grossem Nutzen ist. Für alle die, die langfristig gesund und ausgeglichen durchs leben "laufen" wollen! Der Vormittag widmet sich jeweils dem Bereich Running, der Nachmittag umfasst eine Einheit Yoga, in der Kraft, Beweglichkeit und Entspannung in den Fokus rücken.



Datum und Ort

25. – 28. Mai 2020 (ganztags)

Hotel Waldhaus am See***, Valbella

Preise für Abonnenten

Doppelzimmer ohne Seesicht Fr. 610.- statt Fr. 670.-

Doppelzimmer mit Seesicht Fr. 675.- statt Fr. 735.-

Einzelzimmer ohne Seesicht Fr. 745.- statt Fr. 805.-

Einzelzimmer mit Seesicht Fr. 790.- statt Fr. 850.-



Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: Auf Anfrage

Fit for Life Days



Die Lauftage für Läuferinnen und Läufer - Geniessen Sie Aktivferien in der wunderschönen Bergwelt von Lenzerheide-Valbella. Neuling oder Wiederholer? Dies ist genau der richtige Kurs für Sie. Wer noch nie dabei war, erhält die wichtigsten Basics zum Thema Laufen, Wiederholern wird vertieftes Wissen vermittelt. Die individuelle Trainingsplanung nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. So wird u.a. eine Laktatmessung zur Bestimmung Ihrer individuellen Trainingsbereiche durchgeführt. Abgerundet wird das Programm durch eine individuelle Laufstilanalyse, Vorträge zum Thema Laufen, Alternativsportarten und diverse Laufeinheiten in der schönen Bündner Bergwelt.

Datum und Ort

29. Mai – 1. Juni 2020

Hotel Waldhaus am See***, Valbella

Preise für Abonnenten

Doppelzimmer ohne Seesicht Fr. 610.- statt Fr. 670.-

Doppelzimmer mit Seesicht Fr. 675.- statt Fr. 735.-

Einzelzimmer ohne Seesicht Fr. 745.- statt Fr. 805.- (ausgebucht)

Einzelzimmer mit Seesicht Fr. 790.- statt Fr. 850.-



Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: Auf Anfrage