Samstagsdemos in Bern – Aktion für Flüchtlinge sticht Lockdowngegner aus Mit einer Demo und einer Gedenkaktion in der Heiliggeistkirche wurde in Bern der Weltflüchtlingstag begangen. Die paar Corona-Rebellen sahen daneben alt aus. Stefan von Bergen

Ein Vorhang aus Zetteln mit den Namen gestorbener Flüchtlinge zieht sich am Weltflüchtlingstag um die Berner Heiliggeistkirche. Foto: svb

Die rund 50 Lockdown-Kritikerinnen und -Kritiker begrüssten sich am frühen Samstagnachmittag ohne Schutzmasken und demonstrativ per Handschlag auf dem Berner Bundesplatz. Dann standen sie zu den Klängen der Nationalhymne ab Band zusammen wie zum Rütlischwur und erhoben mit der Schwurhand das rote Bundesverfassungsbüchlein. Zum Zeichen, dass in ihren Augen die Grundrechte durch die Corona-Notmassnahmen des Bundesrates beschnitten worden seien.