YB nach dem grossen Los – «Ajax hat noch einmal ein anderes Renommee in Europa» Nach dem Sieg in Leverkusen werden die Young Boys in Bern von Fans empfangen. Der anstehende Vergleich mit dem holländischen Meister Amsterdam ist anspruchs- und reizvoll. Moritz Marthaler

Flüchtige Momente der Nähe: Die Young Boys zeigen sich nach der Ankunft in Bern kurz den Fans. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«YB», entfährt es Hakan Yakin schmunzelnd, seiner Rolle als internationaler Botschafter kurz entschlüpfend, bevor er pflichtbewusst nachschiebt: «BSC Young Boys.»

Es ist am Freitagmittag in Nyon eine nette Randnotiz für die derzeit so wohlgelaunte YB-Gemeinde, dass Yakin, der Genius aus einer früheren, anderen YB-Zeit, als offizielle Losfee der Uefa-Zeremonie die nächsten Geschicke dieser international gerade so überzeugenden Young Boys mitbestimmt.

Um 13.14 Uhr zieht der heute 44-jährige Assistenztrainer beim FC Schaffhausen den Zettel mit YB drauf, was bedeutet: Achtelfinal gegen Ajax Amsterdam, das Hinspiel auswärts in Holland.

Yakin hat im Europacup durchaus eine ansehnliche Vergangenheit. Dennoch steht die aktuelle internationale Tauglichkeit von YB in einem gewissen Kontrast zu der von Yakin – das Kurzinterview vor der Auslosung bestreitet der Basler auf Schweizerdeutsch, der anwesende Uefa-Funktionär versucht, es mit teilnahmsloser Miene zu übersetzen.

Mit Yakin verbindet der YB-Interessierte internationale Spiele gegen Lokeren, Lens oder Jerewan. Dass bei den Young Boys andere Zeiten angebrochen sind, zeigt auch die Reaktion auf das Los am Freitagnachmittag. Der Respekt vor dem holländischen Rekordmeister ist gross, «aber auch das werden zwei Spiele, die uns wieder weiterbringen», sagt Captain Fabian Lustenberger.

Nach dem beeindruckenden Auftritt am Donnerstagabend in Leverkusen (Lustenberger: «Es hat tschäderet auf meinem Handy») empfangen Fans ihre Helden, erst am Flughafen in Belp, dann vor dem Stadion. Der Bus fährt ein, die Mannschaft zeigt sich kurz. Es sind flüchtige Momente der Nähe in der gerade sehr schwierigen Fan-Verein-Beziehung.

Der nächsten Aufgabe beim holländischen Meister schaut YB gelassen, aber interessiert entgegen. «Das ist wieder ein Gegner, der für offensiven Fussball steht, mit einem hoch gehandelten Trainer», sagt Trainer Gerardo Seoane. «Ajax hat noch einmal ein anderes Renommee in Europa», sagt Lustenberger.

Auch Ajax ist in der Liga etwas unterfordert

Es ist tatsächlich ein reizvoller Vergleich. Mit Ajax und YB treffen sich zwei Mannschaften in Topverfassung. Auch die Holländer sind im heimischen Championat nicht restlos gefordert, haben dort seit 11 Spielen nicht mehr verloren und konnten wettbewerbsübergreifend zuletzt 11 Siege aneinanderreihen.

International aber sind sie ein ganz anderes Kaliber als die Berner. Vor zwei Jahren schieden sie in der Champions League erst im Halbfinal gegen Tottenham aus. Von der damaligen Mannschaft sind noch Spieler wie der aktuelle Topskorer Dusan Tadic oder Aussenverteidiger Nicolas Tagliafico übrig. Viele andere haben Ajax seither verlassen, zuletzt Hakim Ziyech, der für 40 Millionen Euro zu Chelsea wechselte. Der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte, der Franzose Sébastien Haller (22,5 Millionen Euro von West Ham) wird gegen YB nicht spielberechtigt sein – er wurde der Uefa zu spät gemeldet.

Ajax ist europäisch noch immer eine grosse Adresse, nicht nur die Johann-Cruyff-Arena erinnert an die Magie der 60er-Jahre mit drei Siegen im Europapokal der Landesmeister. Nach dem Exploit in der Champions League war Trainer Erik ten Hag auch in der Bundesliga ein Thema, etwa bei Borussia Dortmund.

YB und Ajax sind im Europacup übrigens schon einmal aufeinandergetroffen – just als die Young Boys zum letzten Mal in dem Masse europäisch über sich hinauswuchsen. Im Viertelfinal des Cupsieger-Cups unterlagen sie Amsterdam 1988 zweimal 0:1.