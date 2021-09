Unterricht in Hindelbank – Ahorn, Linde und die Kinder Die beiden Hälften des neuen Doppelkindergartens heissen Ahorn und Linde. Seit einem Monat ist das Gebäude von Kindern belebt, jetzt wurde es offiziell eingeweiht.

Die Kinder sind schon länger da, jetzt hat auch die Öffentlichkeit den Kindergarten besuchen dürfen. Foto: Barbara Héritier Regelmässig machten die Jungs und Mädchen Besuche auf der Baustelle und auf Zeichnungen hielten sie fest, wie ihr Traum-Kindergarten aussehen sollte… Foto: Barbara Héritier Klassisch: Der Stuhlkreis darf natürlich auch im neusten Kindergarten nicht fehlen. Foto: Barbara Héritier 1 / 4

Manchmal geht es schnell: Im Sommer 2020 haben die Stimmberechtigten den Kredit dafür genehmigt, im September war Spatenstich und ein Jahr später ist er eingeweiht – der neue Doppelkindergarten in Hindelbank.

Seine Feuerprobe hat das Gebäude neben dem Primarschulhaus schon bestanden. Am 16. August haben es die Kinder in Beschlag genommen. Mit Bollerwagen haben sie beim Umzug von der Übergangslösung im Gemeindehaus an ihren neuen Standort mitgeholfen.

Schoggihaus mit Zugbrücke

Die Jungen und Mädchen hatten sich aber schon vorher mit dem Neubau beschäftigt, wie der Dorfzeitung «3324» zu entnehmen ist. Regelmässig machten sie Besuche auf der Baustelle und auf Zeichnungen hielten sie fest, wie ihr Traum-Kindergarten aussehen sollte.