Von St. Stephan nach Amerika – Ahnenforschung führte bis in den Kirchturm Donald G. Tritt hat seine Familiengeschichte bis elf Generationen zurück auf den ältesten Vorfahren Jakob Tritten aus dem Simmental erforscht und dabei einige erstaunliche Entdeckungen gemacht. Hans Heimann

Sogar auf einer Glocke der Kirche von St. Stephan (hier auf einer kolorierten Fotografie) fanden die Tritts aus Amerika Spuren ihrer Vorfahren. Foto: PD

92 ist Donald Gustav Tritt. Doch die Geschichte seiner Familie ist viel älter. Bis in das Jahr 1652 hat er sie zurückverfolgt, dem Jahr, in dem Jakob Tritten in St. Stephan geboren wird. Er ist nachweislich als Stammvater belegt. Elf Nachkommen wird er haben und damit die Familiengeschichte begründen, die sich über 450 Jahre erstreckt. Donald G. Tritt hat diese Auswanderergeschichte, die im Simmental beginnt, zusammengetragen und erzählt sie in einem Buch.