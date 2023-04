Widerstand gegen die Taliban – Afghanistan braucht einen neuen Helden - doch wen? In Wien sucht Afghanistans Opposition Verbündete im Kampf gegen die Taliban. Doch die internationale Gemeinschaft richtet sich offenbar mit dem gegenwärtigen Zustand ein. Tobias Matern aus Wien

Ahmad Massud ist Anführer der «Nationalen Widerstandsfront», Bild vom August 2019. Foto: Wakil Kohsar (AFP)

Legenden. Sie folgen ihm. Ahmad Massud sass letzte Woche auf einem Podium in Wien, in einem Haus für politische Konferenzen. Es war einst die Villa von Österreichs am längsten amtierenden Bundeskanzler: Bruno Kreisky. Eine sozialdemokratische Legende.