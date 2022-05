Taliban verordnen Ganzkörperschleier – Afghaninnen ohne Burka riskieren ihr Leben Es ist gekommen wie befürchtete: Ab nächster Woche müssen alle Frauen in Afghanistan den Körper verhüllen, nach 20 Jahren ist die Burka auch in den Städten zurück. Und als Nächstes könnte das Lachen verboten werden. Tomas Avenarius , Tobias Matern

Die Ganzkörperverhüllung wird wieder Pflicht, die Schuhordnung könnte folgen: Eine Frau mit Burka in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Foto: Ahmad Sahel Arman (AFP)

Fünf Minuten, sagt die Afghanin Fauzia Khan. Fünf Minuten seien ausreichend, um einen Eindruck zu bekommen von dem Bedrückenden, von der Enge, vom Stickigen. «Ich bitte alle Frauen in der Welt, für fünf Minuten in ein Paket zu steigen, und dann macht es jemand zu. So fühlen wir uns in der Burka.» Fauzia Khan ist Dozentin an einer afghanischen Universität, genauer soll man das bitte nicht schreiben, auch ihr Name ist eigentlich ein anderer. Denn seit sie die Stimme erhebt gegen das, was die Taliban an Dekreten gegen Frauen erlassen, erhält sie Todesdrohungen. So wie kürzlich, als ihr nachts ein Anrufer gesagt habe: Wenn sie ihren jüngsten, kritischen Facebook-Eintrag nicht lösche, solle sie sich von ihren Kindern verabschieden.