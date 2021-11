Kunsthaus-Kontroverse – «Affront», «Unwahrheiten» – prominenter Protest gegen Umgang mit Bührle-Sammlung Ehemalige Mitglieder der Bergier-Kommission erheben Forderungen dazu, was mit der Kunstsammlung des Waffenhändlers geschehen soll. Stadtpräsidentin Corine Mauch begrüsst den Vorstoss. Andreas Tobler

Wie kann Licht ins Dunkel gebracht werden? Im Kunsthaus-Erweiterungsbau wird die umstrittene Sammlung des Waffenhändlers Emil G. Bührle gezeigt. Foto: Elisabeth Real (Keystone)

Harsche Worte von prominenten Absendern: In der hitzigen Diskussion rund um die Kunstsammlung des Schweizer Waffenhändlers Emil G. Bührle haben sich ehemalige Mitglieder der Bergier-Kommission zu Wort gemeldet. «Ein Affront gegenüber potenziellen Opfern von Raubgut» sei die aktuelle Situation in Zürich. Das heisst es in einer Medienmitteilung vom Sonntagnachmittag – unterschrieben von mehreren Historikerinnen und Historikern, die im Auftrag des Bundes die Verstrickung der Schweiz mit dem NS-Regime vor rund zwanzig Jahren aufgearbeitet haben.

Im Fall Bührle war dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt: Die Mitglieder der Bergier-Kommission wurden mit dem Befund abgespiesen, es gebe keine Dokumente mehr, welche die Identifikation von Fluchtgut oder Raubgut in Bührles Sammlung ermöglicht hätten. Seither hat sich die Aktenlage fundamental verändert: Just als die Bergier-Kommission ihre Arbeit im Jahr 2002 mit einem Schlussbericht beendet hatte, tauchten in der Privatvilla und in der Firma Bührles plötzlich grössere Dokumentenbestände auf, die Aufschluss über dessen Kunstgeschäfte geben können.