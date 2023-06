Nach Ja zur Mindeststeuer – «Affront für Stimmbürger» – Kantone wollen den Bund überlisten Ein Pfeiler der Schweizer OECD-Steuerreform ist, dass der Bund ein Viertel der Mehreinnahmen erhält. Doch dieser Kompromiss gerät ins Wanken. Trotz klarem Ja. Konrad Staehelin

Das Stimmvolk hat am Sonntag mit seinem Ja zur Einführung der Mindeststeuer einem Kompromiss zwischen Kantonen und Bund zugestimmt. Aber es erhält nicht, was die Politik ihm versprochen hatte: Einige Kantone wollen vom Kompromiss abweichen, den sie ursprünglich mitgetragen hatten. Zwei von ihnen haben den Alleingang bereits beschlossen.

Der Kompromiss bestand darin, dass die Kantone drei Viertel der zusätzlichen Steuern behalten dürfen, die sie nach der Steuererhöhung von den bei ihnen ansässigen Firmen erhalten. Der Bund soll ein Viertel davon erhalten.

Diese Verteilung gilt für die neu eingeführte Ergänzungssteuer: Diese wird eingeführt, um die Differenz zwischen dem neuen Mindeststeuersatz von 15 Prozent und den bisherigen kantonalen Sätzen zu erheben, die meist darunter liegen. Der Bundesrat wird die Ergänzungssteuer wohl auf 2024 einführen.

Von den grösseren Parteien hatte sich die SP gegen die aktuelle Vorlage gewehrt und einen grösseren Anteil für den Bund verlangt. Doch ist die Zustimmung zur Vorlage von Bundesrat und Parlament mit 78,4 Prozent deutlich ausgefallen. Da es sich um eine Verfassungsänderung handelte, mussten auch die Stände zustimmen: Alle Kantone stimmten deutlich Ja. (Hier gehts zu allen nationalen Resultaten des Abstimmungssonntags)

Genf will 200 Millionen Franken mehr einnehmen

Allerdings haben bereits Kantone entschieden, ihre kantonale Gewinnsteuer selbst anzuheben. Auf diese Weise fällt die Ergänzungssteuer bei ihnen tiefer aus oder entfällt ganz. Das bedeutet, dass die gesamten Mehreinnahmen bei den jeweiligen Kantonen bleiben und der Bund nicht zu seinem Anteil kommt.

Schon auf Anfang Jahr hat der Kanton Neuenburg seinen Steuersatz für grosse Firmen auf 15 Prozent erhöht. Mitte Mai gab der Kanton Genf bekannt, die Unternehmensgewinnsteuern von 14 auf 14,7 Prozent zu erhöhen. Der Kanton erwartet, so 200 Millionen Franken pro Jahr zusätzlich einzunehmen.

Es könnten weitere folgen: Wie eine gut informierte Person dieser Zeitung unter der Zusicherung von Anonymität sagt, spielen andere Kantone ebenfalls mit diesem Gedanken. Sie nennt die Kantone Waadt und Schaffhausen.

«Wer die Steuern jetzt selbstständig erhöht, bricht die Spielregeln.» Heinz Tännler, Finanzdirektor des Kantons Zug

Angesprochen darauf, antwortet Valérie Dittli, Finanzdirektorin der Waadt, sie beobachte die Situation. Entschieden sei aber noch nichts. Aus Schaffhausen heisst es, man befinde sich noch im Stadium von Diskussionen.

Dass genau diese Kantone aktiv werden könnten, passt insofern ins Bild, als sie derzeit noch tiefe Unternehmenssteuersätze haben. Ihnen würde also viel Geld entgehen, würde eine Ergänzungssteuer mit einem Bundesanteil von einem Viertel eingeführt.

Auch in Basel-Stadt mit seinen bisher tiefen Unternehmenssteuern und vielen internationalen Konzernen würde eine Erhöhung auf eigene Faust Sinn ergeben. Ein Sprecher des Finanzdepartements sagt, noch sei nichts entschieden.

Verboten ist eine solche Steuererhöhung formell nicht. Aber sie kommt teilweise ganz schlecht an. «Wer die Steuern jetzt selbstständig erhöht, bricht die Spielregeln», sagt Heinz Tännler (SVP). Er hätte als Zuger Finanzdirektor zwar finanziell am stärksten davon profitiert, wenn die Kantone die Mehreinnahmen komplett hätten behalten dürfen. Doch ist der Kompromiss mit dem Verhältnis 75/25, auf den sich die Kantone und der Bund vergangenen Sommer geeinigt haben, auf Tännlers Initiative hin entstanden.

«Uns war die Solidarität wichtig, schliesslich entstehen dem Bund jetzt neue Aufwände», sagt Tännler mit Verweis auf den Finanzausgleich zwischen den Kantonen. Weil dessen Gesamtvolumen wegen der Mehreinnahmen zunehmen wird, erhöht sich auch der gesetzlich festgelegte Anteil, den der Bund daran entrichtet. Schweizweit dürften die Mehreinnahmen laut dem Bund 1 bis 2,5 Milliarden Franken betragen.

Eine Lösung ohne Bundesanteil hätte es politisch deutlich schwerer gehabt, sowohl Ende 2022 im Parlament als auch jetzt vor dem Volk. Die Diskussion fand jeweils unter der Annahme statt, dass der Bund tatsächlich von den Mehreinnahmen profitiert.

«Jetzt die eigenen Steuern zu erhöhen, ist darum demokratiepolitisch sehr fragwürdig und ein Affront für den Stimmbürger», sagt Tännler. Nur den Kanton Neuenburg nimmt Tännler von seiner Kritik aus: «Bei denen war seit letztem Herbst klar, was sie machen, das ist in Ordnung.»

Aus rechtlicher Sicht ist alles okay

Ein solcher Schritt wäre für den Kanton Zug nur infrage gekommen, wenn die Stimmbevölkerung die Vorlage abgelehnt hätte. «Dann hätten wir unseren Firmen Rechtssicherheit bieten müssen und garantieren wollen, dass die Mehreinnahmen in der Schweiz bleiben», sagt Tännler.

Hätte die Schweiz die Mindeststeuer nämlich nicht zeitgleich mit dem Ausland einführen können, hätten andere Länder gemäss den Regeln der Reform jene Steuern selbstständig einziehen können, die die Schweiz nicht erhebt. Heute kommt eine eigenständige Steuererhöhung für Tännler nicht mehr infrage.

Genau wie Heinz Tännler hört auch Ernst Stocker (SVP) das erste Mal von den Gedankenspielen anderer Kantone, als diese Zeitung ihn darauf anspricht. «Grundsätzlich ist zu sagen, dass diese Kantone das aus rechtlicher Sicht dürfen. Es besteht Tarifautonomie», sagt der Zürcher Finanzdirektor und Präsident der Finanzdirektorenkonferenz. In deren Rahmen kam der 75/25-Kompromiss zustande. Im Kanton Zürich stellt sich die Frage einer solchen Steuererhöhung nicht, da die Gewinnsteuern sowieso schon über 15 Prozent liegen.

Stocker betont, dass eine Steuererhöhung im Alleingang bei den anderen Kantonen Schwierigkeiten mit sich bringen könnte. So sei es auch nach der Abstimmung vom Sonntag nicht möglich, dass die Kantone treffgenau jene Firmen höher besteuern, die von der OECD-Reform betroffen sind. Diese gilt erst ab 750 Millionen Euro Umsatz.

Der Kanton Neuenburg hat diese Problematik mit einem Stufenmodell gelöst, nach dem der angepasste höhere Steuersatz erst ab einem Gewinn von 40 Millionen Franken gilt. Die Kantonsregierung ist der Ansicht, dass die daraus entstehenden Unschärfen von den Vorteilen wettgemacht werden. Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler sagt vor diesem Hintergrund: «Das ist alles kompliziert und mühsam für die Kantone. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich bei diesen nachträglichen Steuererhöhungen um einen breiten Trend handelt.»

Das Finanzdepartements zeigt sich unbeeindruckt von der Entwicklung.

Das finanziell grösste Opfer müsste bei einer solchen Entwicklung der Bund bringen, der zurzeit sowieso knapp bei Kasse ist. Der damalige Finanzminister Ueli Maurer spielte neben Tännler eine wichtige Rolle beim Kompromiss zwischen Bund und Kantonen und verteidigte diesen im Parlament vehement.

Trotzdem zeigt sich ein Sprecher des Finanzdepartements – heute heisst die Chefin dort Karin Keller-Sutter – unbeeindruckt von der Entwicklung: Ursprünglich, also noch vor der Erarbeitung des Kompromisses, habe sich der Bundesrat in der Vernehmlassung sowieso für eine Lösung ganz ohne Bundesanteil eingesetzt.

Zudem habe der Bundesrat in der Botschaft zur Vorlage «darauf hingewiesen, dass der Anreiz für die Kantone, ihre Steuersätze anzuheben, umso höher ist, je tiefer der kantonale Anteil ist und dass damit die Mehreinnahmen bei ihnen anfallen würden.» In anderen Worten: Der Bundesrat will die aktuelle Entwicklung vorhergesehen haben.

