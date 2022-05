Kantonsärztin beruhigt – «Affenpocken sind weniger ansteckend als Covid-19» Ein Mann aus dem Kanton Bern hat sich mit Affenpocken infiziert. Es ist der erste Fall in der Schweiz. Kantonsärztin Barbara Grützmacher sieht «keinen Grund zur Panik». Julian Witschi

Barbara Grützmacher ist seit 1. Dezember 2021 Berner Kantonsärztin. Sie befürchtet nun nicht schon wieder eine Pandemie. Foto: Christian Pfander

Frau Grützmacher, sind Sie überrascht, oder warum verbreiten sich jetzt Affenpocken bis in den Kanton Bern? Wir haben uns vorbereitet, weil in Europa in letzter Zeit mehrere Fälle festgestellt wurden. Aber die Wissenschaftler wissen noch nicht, warum sich das Virus in Europa ausbreitet, vorher handelte es sich im Wesentlichen um importierte Fälle aus Afrika.

Droht wegen der Affenpocken eine weitere Pandemie? Nein, davon gehe ich derzeit nicht aus. Weil im Vergleich zu Covid-19 übertragen sich Affenpocken weniger leicht von Mensch zu Mensch. Affenpocken sind weniger ansteckend, es ist ein enger Kontakt nötig. Also zum Beispiel enger Kontakt mit Atemwegssekreten, Hautverletzungen oder kürzlich kontaminierten Gegenständen wie etwa Bettwäsche. Die Übertragung durch Tröpfcheninfektion erfordert in der Regel einen längeren persönlichen Kontakt.

Wie sieht es mit einer Impfung aus? Die Impfstoffe gegen Pocken, also gegen die Menschenpocken, bieten einen wirksamen Schutz gegen Affenpocken. Allerdings wurde aufgehört mit dem breiten Impfen der Bevölkerung, weil die Pocken 1979 als ausgerottet erklärt wurden. Die Impfstoffe sind immer noch in mehreren Ländern erhältlich und werden bei Affenpocken teilweise bei Kontaktfällen eingesetzt.

«Die Kontaktpersonen wurden informiert, aber sie müssen nicht in Quarantäne.»

Sie haben beim ersten Fall im Kanton Bern das Contact-Tracing aufgenommen, um Ansteckungsketten nachvollziehen zu können. Haben Sie bereits weitere Verdachtsfälle entdeckt? Nein, bislang nicht. Wir haben alle Kontaktpersonen kontaktiert, niemand von ihnen gab an, Symptome festgestellt zu haben.



Affenpocken können zu Hautausschlag mit Bläschen führen, wie bei diesem Infizierten 1997 in der Demokratischen Republik Kongo. Foto (Archiv): Keystone

Für wie viele Menschen haben Sie Isolation angeordnet? Einzig den erkrankten Mann. Er ist zu Hause in Isolation. Die Kontaktpersonen wurden informiert, aber sie müssen nicht in Quarantäne. Weil wir davon ausgehen, dass dies nicht notwendig ist, weil Affenpocken eben nicht so ansteckend sind und man a priori erst bei Aufkommen der Symptome ansteckend wird. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt keine Quarantäne für Kontaktpersonen.



Was ist es für eine Person und wo hat sie sich angesteckt? Es ist ein Mann mittleren Alters, der sich im europäischen Ausland angesteckt hat. Er war also nicht in Afrika. Wir kontaktieren ihn regelmässig. Es geht ihm recht gut. Zu seinem Wohnort machen wir keine Angaben.

Das sind die Symptome Infos einblenden Die ersten Symptome der Affenpocken sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Ein bis drei Tage nach dem Auftreten von Fieber entwickelt sich ein Hautausschlag mit Bläschen oder Pusteln, die den Pocken gleichen, wie die Berner Gesundheitsdirektion schreibt. Der Ausschlag breite sich meist vom Kopf her auf den Rest des Körpers aus. Handflächen und Fusssohlen können mitbetroffen sein. Im Gegensatz zu den ausgerotteten Menschenpocken verlaufen Affenpocken in der Regel deutlich milder. Die meisten Erkrankten erholen sich innerhalb von mehreren Wochen. (jw/pd)

Stimmt es, dass sich Affenpocken insbesondere unter Homosexuellen verbreiten? Es wurden in Europa Fälle bei Homosexuellen festgestellt. Ob das Zufall ist, ist noch unklar. Neu ist ja, dass es in Europa zu Mensch-zu-Mensch-Übertragungen kommt. In Afrika übertrug sich das Virus in den meisten Fällen jeweils von Nagetieren auf Menschen. Dort waren aber nicht speziell Homosexuelle betroffen, soviel ich weiss.



Wann verlaufen die Affenpocken schwer, wer ist besonders gefährdet? Zuerst, es ist uns bislang kein schwerer Fall in Europa bekannt. Die Erkrankung kann insbesondere bei immungeschwächten Menschen schwerer verlaufen. Und es gibt Berichte, wonach auch jüngere Kinder gefährdeter sein könnten. Von den zwei Varianten verläuft offenbar die zentralafrikanische häufiger schwer als die westafrikanische. In Europa breitet sich offenbar die westafrikanische Variante aus. Das werden wir beim ersten Berner Fall aber noch genau analysieren.



«Das Risiko, dass man jemanden infiziert, bevor man Symptome hat, ist gering.»

Wann ist man ansteckend, schon vor dem Blasen-Hautausschlag? Auch das ist ein positiver Unterschied zu Covid-19. Bei den Affenpocken scheint man erst ansteckend zu sein, wenn man die ersten Symptome bekommt. Das Risiko, dass man vorher jemanden infiziert, ist somit gering. Wer Symptome feststellt, sollte aber sofort seine Ärztin oder seinen Arzt kontaktieren.



Wenn sich die Affenpocken ausbreiten, was für Massnahmen stehen dann zur Debatte: Maskentragpflicht oder Einschränkungen des öffentlichen Lebens? Derzeit erachten wir keine weiteren Massnahmen als notwendig. Es besteht kein Grund zu Panik. Aber wir müssen die Entwicklung genau verfolgen. Sollten sich die Affenpocken verbreiten, müssten wir uns mit dem Bund koordinieren und über Massnahmen entscheiden. Bereits in der vergangenen Woche haben die Kantonsärzte, die kantonalen Gesundheitsbehörden und das Bundesamt für Gesundheit einen engen Austausch dazu gestartet.

