Gastrokritik zu Mille Sens in Bern – Affäre in der Passage Das Mille Sens spielt neu in der 15-Punkt-Liga. Dies braucht man als Gast aber nicht zu wissen, um das Essen von Domingo S. Domingo toll zu finden. Markus Dütschler

Forelle mit Fischeiern als Vorspeise: Die Buchweizenpops sind originell, aber nicht nur ein Gag. Foto: Markus Dütschler

Das Restaurant Mille Sens lebt nicht von Passantinnen und Passanten, denn es befindet sich etwas versteckt in der Schweizerhof-Passage. Wer die Treppe hochsteigt, weiss genau, weshalb er bei Domingo S. Domingo zu speisen wünscht. Der liebenswürdige Mann, geboren auf den Philippinen und als Koch in Australien ausgebildet, pflegt eine asiatisch-pazifische Fusion-Küche.

Wer es am Mittag eilig hat, setzt auf «Quicktray». Bei diesem Menü nach Baukastenprinzip kommen Salat, Suppe, Hauptgang (beispielsweise Thai Green Curry, Thunfisch-Tataki oder Zollikofner Onsen-Ei) und Dessert (etwa japanischer Sesamreis oder gebrannte Creme) in Schalen gleichzeitig beim Gast an, was Wartezeiten verhindert. «Quicktray» war eine Erfindung von Domingos Kompagnon und Mille-Sens-Gründer Urs Messerli aus der Zeit in der Markthalle. Inzwischen kümmert sich Messerli mehr um andere Bereiche der Gastrogruppe, etwa den Weinhandel.