Reportage aus der AfD-Hochburg – Warum glauben die Menschen hier nicht mehr an die Demokratie? Die AfD ist nirgends so stark wie in Thüringen. Die Partei gilt als cool – der Staat hingegen als verdächtig. Was können andere Parteien noch tun, wenn die AfD das Regieren fast unmöglich macht? Dominique Eigenmann aus Erfurt

Triumph der AfD: Im südthüringischen Sonneberg wurde Ende Juni der AfD-Kandidat Robert Sesselmann (Mitte) zum Landrat gewählt, Landesparteichef Björn Höcke (links) und AfD-Bundesvorsitzender Tino Chrupalla, (rechts) jubelten mit ihm. Foto: Martin Schutt (Keystone)

Was in Thüringen politisch gerade los ist, zeigen in Kurzform eine Wahl und eine Umfrage: In Sonneberg wurde Ende Juni erstmals ein Politiker der Alternative für Deutschland zum Landrat gewählt, gegen die Aufrufe aller anderen Parteien. Kurz darauf ermittelte eine Umfrage die AfD mit 34 Prozent als stärkste Partei – es ist der bisher höchste gemessene Wert in einem deutschen Bundesland.