Kanton Bern verkauft Anteile – Aevis Victoria übernimmt Mehrheit am Hôpital du Jura Bernois Der Kanton Bern verkauft 17 Prozent seiner Anteile am Hôpital du Jura Bernois SA. Er ist damit nur noch Minderheitsaktionär an der Spitalgruppe.

Auch das Spital Moutier (Bild) gehört zur Gruppe Hôpital du Jura Bernois SA (HJB). Foto: Adrian Moser

Das Swiss Medical Network (SMN) baut seine Beteiligung am Hôpital du Jura Bernois SA (HJB) weiter aus. Die Aevis-Tochter übernimmt für 13 Millionen Franken weitere 17 Prozent am HJB. Das Network wird damit mit 52 Prozent der Anteile Mehrheitsaktionär des Unternehmens.

Der Kanton Bern behält 48 Prozent am Hôpital du Jura Bernois, teilte die im Spital- und Hotelgeschäft tätige Gruppe am Montag nach Börsenschluss mit. Aevis Victoria verpflichte sich gleichzeitig, die Projekte von HJB in St-Imier, Moutier und im Arc Jurassien zu unterstützen und weiterzuführen. Dabei seien Investitionen von mehr als 25 Millionen Franken geplant.

Die Staatskanzlei des Kantons Bern teilte am Montagabend ihrerseits mit, dass die HJB auf der Spitalliste des Kantons Bern verbleibe. Die HJB erfülle weiterhin eine umfassende Grundversorgung der Bevölkerung des Berner Juras mit Leistungen in der Akutsomatik und in der Psychiatrie.

Grüne kritisieren Verkauf

Die Grünen Kanton Bern kritisieren die Entscheidung des Kantons. Sie seien alarmiert und dezidiert gegen die Privatisierung von Regionalspitälern im Kanton Bern aus, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Gute öffentliche Spitäler seien für eine gute und dezentrale Gesundheitsversorgung unabdingbar. Die Zunahme börsenkotierter Player im Gesundheitswesen verstärke die Ökonomisierung der Gesundheitsversorgung, wo Profit vor Gesundheit stehe, heisst es im Communiqué.

Die erstmalige Veräusserung der Aktienmehrheit eines Berner Spitals an einen privaten Player steht auch noch vor dem Hintergrund von Moutiers definitivem Übertritt zum Kanton Jura. Ob und wie der Jura den Spitalstandort Moutier vom Kanton Bern übernimmt. ist noch offen. Klar ist nun, dass er nur noch eine Minderheitsbeteiligung erwerben könnte.

sda/tag

