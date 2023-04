Regeln für den Finanzplatz – Aeschi, Badran und die politische Atombombe gegen die UBS Zuerst waren sich SVP und Linke in der Wirtschaftskommission einig: Banken, die «too big to fail» sind, soll es künftig nicht mehr geben. Doch dann passierte Erstaunliches. Fabian Renz Markus Häfliger

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (hier während der Frühlingssession der eidgenössischen Räte) möchte die Grossbanken zerschlagen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Braucht es nach dem Fall Credit Suisse (CS) schärfere Regeln für den Finanzplatz? Mit dieser Frage hat sich am Dienstag die Wirtschaftskommission (WAK) des Nationalrats beschäftigt. Zur Debatte standen weit über 20 Anträge für neue Regulierungen, Verbote und ebensolche Prüfaufträge.

Am weitesten ging dabei ein Vorstoss von Thomas Aeschi. Der SVP-Fraktionschef reichte so etwas wie die Atombombe unter allen denkbaren Banken-Vorstössen ein: Er beantragte ein faktisches Verbot von Grossbanken. Der Bundesrat sollte demnach mit einer Gesetzesrevision sicherstellen, dass künftig keine Bank mehr «too big to fail» sei. Das heisst, es dürfte künftig keine Banken wie die CS oder UBS mehr geben, deren Untergang die ganze Volkswirtschaft bedroht – und die darum vom Staat gerettet werden müssen. Bestehende systemrelevante Banken sollten dazu verpflichtet werden, sich mittels Verkauf oder Stilllegung bestimmter Geschäftsanteile zu verkleinern.



Aeschi wollte seine Forderung in eine Kommissionsmotion giessen, damit das Parlament nächste Woche an seiner Ausserordentlichen Session darüber entscheiden kann. Hätte die Motion dort eine Mehrheit gefunden, hätte der Bundesrat zwingend ein solches Gesetz ausarbeiten müssen.

Wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, fand Aeschis Anliegen in der WAK zuerst tatsächlich eine Mehrheit. Neben der SVP-Delegation unterstützten auch die traditionell bankenkritischen Fraktionen von SP und Grünen Aeschis Antrag. Für einen Moment sah es danach aus, als würde an diesem 4. April 2023 das Ende des Grossbankenzeitalters in der Schweiz eingeläutet.

Kehrtwende – aus Rache?

Bei den unterlegenen Mitteparteien brach Hektik aus. FDP-Nationalrat Olivier Feller sammelte Unterschriften für einen Minderheitsantrag gegen Aeschis Vorstoss. «Nur schon die Verabschiedung eines solchen Vorstosses durch die WAK hätte die neue UBS schwächen können», sagt Feller auf Anfrage.

Doch dann nahmen die weiteren Beratungen eine bemerkenswerte Dynamik an. Erst beriet die WAK einige weitere Anträge, unter anderem von der SP. Diese forderte etwa schärfere Eigenmittelvorschriften und ein Bonusverbot, fand damit aber keine Mehrheit. Dann stellte die Zürcher Sozialdemokratin Jacqueline Badran unvermittelt einen Rückkommensantrag: Über Aeschis Grossbankenmotion sei noch einmal abzustimmen. Die Kommission folgte ihr – und diesmal votierte nur noch die SVP für ein «Too big to fail»-Verbot. Aeschis Antrag ist damit gescheitert, das Parlament wird sich nächste Woche nicht dazu äussern können.



Bei der SVP erklärt man sich die Kehrtwende der SP durch Rachegelüste: Sie habe Aeschis Vorstoss nachträglich abgeschossen, weil die SVP ihrerseits den linken Forderungen nicht zugestimmt habe. Badran selber liefert auf Anfrage eine andere Erklärung. Bei der ersten Abstimmung hätten sie und ihre Kolleginnen und Kollegen gemeint, dass Aeschi nur die neue Monsterbank UBS im Visier habe. Darum habe die Linke zunächst zugestimmt. Doch dann habe sie plötzlich gemerkt, dass Aeschis Vorstoss nicht nur die UBS betreffen würde, sondern auch die Zürcher Kantonalbank, die Raiffeisen-Gruppe und die Postfinance – alles Banken, die von der Nationalbank ebenfalls als systemrelevant eingestuft werden. «Die Zürcher Kantonalbank ist ein Fels in der Brandung», sagt Badran. «Sie auch noch zu zerlegen, ist ungefähr das Letzte, was wir in dieser Bankenkrise brauchen können.»

Was am Ende übrig bleibt

Das Hin und Her in der WAK passierte unter teilweise chaotischen Bedingungen. Der Kommissionspräsident habe für die CS-Krise viel zu wenig Zeit eingerechnet, kritisieren Kommissionsmitglieder. So musste die WAK in nur rund zwei Stunden über zwei Dutzend Anträge zum «Too big too fail»-Problem beraten und in hoher Kadenz darüber abstimmen.

Am Ende fand Aeschis Brachialvorschlag in einem Postulat Widerhall, einem der harmlosesten Werkzeuge, die dem Parlament zur Verfügung stehen. Damit will die WAK den Bundesrat nun nicht mehr zu einem Grossbankenverbot zwingen, sondern ihn nur noch beauftragen, in einem Bericht «regulatorische Handlungsoptionen für systemrelevante Banken» aufzuzeigen.

Auch sonst blieb von den zahlreichen Ideen am Ende wenig übrig. Konkret sind es vier weitere Postulate, über die der Nationalrat nächste Woche abstimmen wird. Sie verlangen allesamt lediglich Berichte vom Bundesrat: zur Wirksamkeit der bestehenden «Too big to fail»-Regeln, zu den Folgen der Fusion von UBS und CS, zu den Ursachen des CS-Absturzes und zum Instrumentarium der Nationalbank.

Die übrigen Prioritäten der Kommission während ihrer zweitägigen Sitzung: das neue Zollgesetz, die neue Regionalpolitik, die Radio- und Fernsehabgabe, eine Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Tadschikistan, eine Revision des Mehrwertsteuergesetzes und eine Anhörung der EU-Taxonomie. Neben all diesen Themen verblasste die CS-Krise, das für den Bund wohl risikoreichste Geschäft des Jahrzehnts, zum «Müssen wir halt auch»-Traktandum.

Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @renzfabian01 Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

