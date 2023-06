Schwingen: Bergfest auf dem Stoos – Aeschbachers Versöhnung nach der Ungerechtigkeit Schwingerkönig Joel Wicki siegt überlegen, Matthias Aeschbacher zeigt Aufwärtstendenz. Die Berner Mannschaft aber muss in der Innerschweiz ein wenig unten durch. Philipp Rindlisbacher

Nicht zu bremsen: Joel Wicki bettet Gegner um Gegner ins Sägemehl. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Längst hat es zu donnern begonnen – und Joel Wicki schlägt auf den Stoos ein wie der Blitz. Der Schwingerkönig siegt und siegt, sechsmal am Stück wischt er einem Konkurrenten das Sägemehl vom Rücken weg. Sein Triumph am Bergfest ist ungefährdet, ja es ist quasi einer mit Ansage. Viermal hat der Entlebucher das prestigeträchtige Kräftemessen nun für sich entschieden, bei vier Kranzfestsiegen steht er auch schon in der noch immer jungen Saison. Im Schlussgang hat er zwar einen heiklen Moment zu überstehen, bodigt dann aber seinen Innerschweizer Verbandskollegen Mike Müllestein, der in der vergangenen Woche beim Aufstellen der Tribünen eifrig Hand angelegt hat. Dank der starken Leistung kommt er immerhin ums Aufräumen herum.

Nicht viel hat gefehlt, und im finalen Kampf wäre es zur Revanche des Eidgenössischen gekommen. In Pratteln feierte Wicki mit einem Erfolg über Matthias Aeschbacher den Königstitel, nun fehlt dem Emmentaler lediglich ein Viertelpunkt zur Qualifikation für den Schlussgang. Letztlich wird der Berner Teamleader dank eines Sieges über den starken Nordostschweizer Armon Orlik Zweiter. Und sagt, er habe sich mit «dem Stoos versöhnt».

Fokussiert: Bei Matthias Aeschbacher geht es nach durchzogenem Saisonstart aufwärts. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Zur Erinnerung: Vor Jahresfrist verpasste der 31-Jährige den Kranz wegen diversen höchst fragwürdigen Entscheidungen des Einteilungskampfgerichts, mehrere Experten sprachen von einer groben Ungerechtigkeit, ja gar von einem Skandal. Das Schwingen gefalle ihm langsam aber sicher wieder, sagt Aeschbacher. «Die ersten Feste der Saison gingen zwar nicht gerade in die Hose, aber es wäre deutlich mehr möglich gewesen. Nun stimmt die Richtung und ich bin wieder zuversichtlich.» Auf den ersten Saisonsieg wartet Aeschbacher noch.

Pirkheim holt ersten Bergkranz

Gerade mal fünf Berner reüssierten in den vergangenen 50 Jahren auf dem Stoos, in der 102-jährigen Geschichte hat das Fest kein BKSV-Vertreter zweimal gewonnen. Es ist also nicht wirklich ein «Berner Boden» – und weil die Equipe des technischen Leiters Roland Gehrig lediglich mit vier Eidgenossen angereist ist, kann die magere Ausbeute von drei Kränzen nur bedingt überraschen. Hinter Aeschbacher folgen Curdin Orlik als Vierter und Elias Pirkheim als Siebter. Pirkheim, dieser 21-jährige Mittelländer aus Habstetten, wo einst ein gewisser Ruedi Hunsperger lebte, holt seinen ersten Bergkranz. Er stammt aus einer Schwingerfamilie, Grossvater Otto Salzmann ist zweifacher Eidgenosse. Trainiert wird der angehende Landwirt von niemand Geringerem als Willy Graber.

Mit acht Kränzen wetzen die Innerschweizer ihre Scharte aus dem Vorjahr (nur zweimal Eichenlaub) aus. Eine Auszeichnung geht an den Schwyzer Christian Schuler – sein 12. Stoos-Kranz bedeutet Rekord. Ohne Eichenlaub nach Hause reisen muss der Oberländer Josias Wittwer, der Sensationssieger von 2022 wird geteilter Zehnter. Bereits nächste Woche steht mit dem Klassiker am Schwarzsee das nächste Bergfest auf dem Programm – angeführt von Adrian Walther, Michael Ledermann und vor allem von Saisondominator Fabian Staudenmann wird die Berner Mannschaft ungleich stärker einzuschätzen sein.

