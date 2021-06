Regionale Schwingfeste – Aeschbacher gewinnt erneut Matthias Aeschbacher gewinnt den Abendschwinget in Interlaken und Fabian Staudenmann reüssiert in Oberbalm. Werner Frattini

Zweiter Saisonsieg: Matthias Aeschbacher ist schon in Topform. Foto: Marcel Bieri

Durch Abfangen eines Schlunggs von Curdin Orlik realisierte Matthias Aeschbacher in Interlaken bereits seinen zweiten Saisonsieg. Der Wettkampf war mit sechs Eidgenossen sehr gut besetzt, dahinter fehlten allerdings diverse Schwinger aus dem Mittelfeld. Es scheint, als wäre bei einigen die Motivation, Wettkämpfe zu bestreiten, noch nicht vorhanden. Aeschbacher und Orlik trafen bereits beim Anschwingen aufeinander, der Gang endete gestellt. In der Folge zeigten beide einen starken Wettkampf. Während Matthias Aeschbacher im vierten Gang Bernhard Kämpf bezwingen konnte, entschied Orlik das «Eidgenossen»-Duell gegen Christian Gerber zu seinen Gunsten. Ausser Luca Vögeli, der sich mit einer sehenswerten Leistung im vierten Rang klassierte, belegten die «Eidgenossen» geschlossen die Spitzenplätze. «Ich habe im Schlussgang viel riskiert und alles verloren, bin jedoch mit meiner Leistung sehr zufrieden», resümierte Orlik. «Es bringt nichts, im Schlussgang auf einen gestellten Gang zu schwingen. Lieber riskiere ich etwas und kann so Erfahrungen sammeln.»

Staudenmann siegt am Heimfest

In Oberbalm reichte Fabian Staudenmann ein gestellter Schlussgang mit seinem Klubkollegen Severin Schwander zum Tagessieg. Der Guggisberger wurde seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und realisierte bis zum Einzug in den Schlussgang lauter Siege. Einen starken Wettkampf lieferte der zusammen mit Severin Schwander im zweiten Rang klassierte 21-jährige Michael Ledermann ab. Mit der Regelmässigkeit eines Uhrwerkes klassierte sich schliesslich der Eggiwiler Dominik Gasser in den vorderen Rängen.

Favoritensiege beim Nachwuchs

In fünf Kategorien der Jahrgänge 2004 bis 2008 kämpften die Berner Nachwuchsschwinger im Bärau am Bernisch-Kantonalen Nachwuchsschwingertag um den Kategoriensieg. Besonders bei den Jahrgängen 2004/05 und 06 ging es um die Selektion für den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag, der Ende August in Schwarzenburg durchgeführt wird. Mit je zehn Teilnehmern pro Jahrgang sind die Berner an diesem für die Zukunft wegweisenden Wettkampf startberechtigt. Bei brütender Hitze zeigten die Nachwuchsschwinger hochstehende Arbeit. Fabian Schärz, Aeschi (Jg. 2004), Michael Moser Biglen (2005) und Leandro Imboden (2006) heissen die Kategoriensieger und dürfen sich berechtige Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden in Schwarzenburg machen.

