Seeländisches Schwingfest – Aeschbacher: Abteilung Attacke! Der Emmentaler Matthias Aeschbacher siegt in Täuffelen. Schwingerkönig Christian Stucki verpasst den Schlussgang – weil er zu wenig taktiert. Philipp Rindlisbacher

Der Sieger, auf Schultern getragen. Foto: Raphael Moser 1 / 1

«Hackbrate u Härdöpfustock, u wes guet geit no paar Rüebli drüber.»

So bezeichnete Christian Stucki einst den typischen «Schwinger-Frass». Es ist ein Menu, das oft serviert wird an Festen – und am Seeländischen wollte der Z’mittag so richtig verdient sein. Vier statt wie üblich drei Gänge wurden am Morgen absolviert, die schlechten Wetterprognosen sorgten für Eile, es galt die Devise: vorwärts machen.

Nun, bei Topfavorit Stucki und dessen Auftaktgegner Matthias Aeschbacher schien das Motto ins eine Ohr rein und zum anderen gleich wieder rausgegangen zu sein. Sechs Minuten taten die beiden: so gut wie nichts. Kein Angriff, kein Ziehen, das Gebotene passte zur tristen Kulisse. Als gewöhnungsbedürftig bezeichnete Stucki das Ambiente ohne Zuschauer, aber mit vielen gelben Absperrbändern, die Schaulustige zurückbinden sollten.