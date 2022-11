Viele unnötige Verschreibungen – Ärzte verordnen trotz Aufklärung noch mehr Antibiotika Selbst wenn sie informiert werden, dass sie zu viele scharfe Medikamente verschreiben, zeigen sich Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte stur und ändern dies nicht. Isabel Strassheim

Bei Bronchitis erhalten Kinder und Erwachsene meist unnötig Antibiotika: Ein Arzt hört die Lunge eines Babys ab. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Schweizer Haus- und Kinderärzte verschreiben bei Infektionen von oberen Atemwegen und der Blase zu viele Antibiotika. Bei akuter Bronchitis zum Beispiel sind rund 60 Prozent der Verordnungen unnötig, weil hier meist Viren eine Rolle spielen. Antibiotika wirken aber nur gegen Bakterien.

Der Basler Professor Heiner C. Bucher, der lange das Institut für Epidemiologie am Universitätsspital Basel leitete, hat nun mit einem Projekt versucht, Arztpraxen gezielt darüber aufzuklären. Das Ziel war ein Programm, das zu weniger Verschreibungen führt. Doch der Lerneffekt bei den Ärzten blieb aus. Im Gegenteil: Die angeschriebenen Praxen verordneten sogar mehr.

Für die Nationalfonds-Studie bekamen 1713 zufällig ausgewählte Arztpraxen alle drei Monate eine Rückmeldung zu ihren Antibiotika­verschreibungen. Zusätzlich erhielten sie Informationen zum Verschreibungsverhalten ihrer Kolleginnen und Kollegen. Auch wissenschaftlich fundierte Behandlungsrichtlinien zu Blasen- und Atemwegsentzündungen bekamen sie. Ausserdem erhielten sie aktuelle Informationen über die Antibiotika­resistenzen in ihrer Region.

«Unsere wiederholte Unterstützung der Arztpraxen mit Informationen reduzierte die Antibiotika­verschreibung nicht.» Studienleiter Heiner C. Bucher

Um den Aufklärungseffekt zu messen, erhielt eine Kontrollgruppe von ebenfalls 1713 Praxen keinerlei Informationen; ihr Verschreibungsverhalten wurde lediglich überwacht. Möglich machte dies eine anonymisierte Auswertung von Krankenkassendaten.

Das Ergebnis des Versuchs ist ernüchternd: «Unsere wiederholte Unterstützung der Arztpraxen mit Informationen reduzierte die Antibiotika­verschreibung nicht», sagt Bucher. Im Vergleich zur Kontrollgruppe verschrieben sie nur 0,11 Prozent weniger Antibiotika. Und es liess sich keine Lernkurve feststellen: Nach zwei Jahren zeigte sich, dass die Verschreibungen nicht abnahmen, sondern in beiden Gruppen sogar um etwa 4 Prozent zulegten.

Wieso aber ändern Arztpraxen ihr Verhalten nicht?

«Es gibt Ärztinnen und Patienten, die weniger risikotolerant sind und auch wenig Zeit in die Untersuchung wie auch die Heilung einer Krankheit investieren können», erklärt Julia Bielicki die möglichen Gründe für den unmässigen Gebrauch. Die leitende Ärztin am Kinderspital beider Basel hat an der Studie mitgewirkt.

Test auf multiresistente Keime im Mikrolabor eines Schweizer Spitals. Bei den Proben mit Bakterien, bei denen Antibiotika noch wirken, bilden sich schwarze Ringe mit abgestorbenen Keimen um das weisse Medikament. Foto: Thomas Peter

Der unnötige Antibiotika­einsatz fördert die Entstehung von Antibiotika­resistenzen. Die sind gefürchtet, weil es bei einer ernsthaften bakteriellen Erkrankung für Patientinnen und Patienten dann kein wirksames Medikament mehr gibt. Gemäss Schätzungen sterben jährlich weltweit etwa 1,27 Millionen Menschen durch antibiotika­resistente Bakterien.

Der Verband Haus- und Kinderärzte wehrt sich gegen den Vorwurf: «Wenn jemand mehr Antibiotika einsetzt, heisst das nicht per se, dass dies falsch wäre», erklärt Präsident Philippe Luchsinger. Der Patientenstamm sei unterschiedlich; es gebe Praxen, in die besonders viele Menschen mit Krankheiten kämen, die antimikrobielle Medikamente benötigten.

Laut Bucher hat die Studie dies jedoch berücksichtigt: Unterschiede bei der Zahl von Patienten mit Mehrfach­erkrankungen in den Arztpraxen wurden korrigiert. Zudem wurden die Praxen der Interventions- und der Kontrollgruppe nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Das bedeutet, dass sich keine systematischen Unterschiede beim Patientenstamm ergeben können.

Das Projekt analysierte die anonymisierten Daten der drei grössten Krankenkassen. Aus den Abrechnungsdaten lässt sich für einzelne Patientinnen und Patienten herauslesen, wann, wofür und in welcher Arztpraxis sie ein Antibiotikum erhalten haben. Die Forschenden analysierten die Angaben zu über 1,3 Millionen Patientinnen und Patienten mit insgesamt mehr als vier Millionen Konsultationen.

Der Verband Haus- und Kinderärzte unterstützt zwar das Programm gegen Antibiotika­resistenzen. Aber Verbandspräsident Luchsinger vergleicht den Einsatz in der Schweiz mit anderen Ländern: «Die Schweizer Ärzteschaft braucht im internationalen Vergleich fast nichts, wir stehen in Europa nach den Niederlanden an zweitletzter Stelle bei der Häufigkeit der Antibiotika­abgaben.»

Biomarkertest kann Antibiotika vermeiden

Die Krankenkasse Helsana würde gerne gegen die unnötigen Verordnungen vorgehen, kann jedoch nicht: «Auch wenn wir in unseren anonymisierten Daten sehen, dass ein Leistungserbringer Antibiotika nicht zielgerichtet verschreibt, dürfen wir aufgrund des Datenschutzes nicht intervenieren. Das bedauern wir sehr und verstehen nicht, dass der Gesetzgeber das nicht ändert», kritisiert Sprecher Urs Kilchenmann.

«Wir würden sehr gerne das Procalcitonin in unseren Praxen bestimmen. Leider dürfen wir das bislang nicht.» Philippe Luchsinger, Präsident Verband Haus- und Kinderärzte

Auf ein besseres Diagnoseverfahren setzt die Krankenkasse CSS. Forschende des Waadtländer Universitätsspitals um Noémie Boillat Blanco haben ein solches in einer weiteren Nationalfonds-Studie entwickelt: Um bei Atemwegs­infektionen zu einem sinnvollen Medikamenten­einsatz zu finden, können Arztpraxen einen Lungen-Ultraschall und einen Procalcitonin-Test machen. Procalcitonin ist ein Biomarker im Blut, der Entzündungen anzeigt. So kann eine bakterielle Lungenentzündung, die eine Antibiotika­therapie erfordert, von einer nicht bakteriellen Infektion unterschieden werden, die von selbst wieder abklingt.

Die Haus- und Kinderärztinnen begrüssen dies: «Wir würden sehr gerne das Procalcitonin in unseren Praxen bestimmen. Leider dürfen wir das bislang nicht», sagt Luchsinger. Der Verband sei aber mit den Wissenschaftlerinnen von Lausanne in engem Kontakt, damit diese Bestimmung in die Praxislabore komme.

