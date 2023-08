«Aero» auf dem Belpmoos – Aus dem «Pilotprojekt» soll ein mehrtägiges Techno­festival werden Zuerst überhitzt, dann bemerkenswert lauschig: Die Freiluft-Technoparty Aero hat gegen 2000 Menschen angelockt. Nun träumen die Veranstalter gross. Michael Feller

Aero-Party: Die Technoparty auf dem Flughafengelände Belp. Foto: Enrique Muñoz García

Ein Festival auf dem Flugplatz, während dieser in Betrieb ist? Das tönt zunächst nach einem wahnwitzigen Unterfangen mit erheblichem Sicherheitsrisiko. Aber die erste «Aero»-Party ist am Samstag ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne, respektive über den Asphalt gegangen. Veranstalter Sacha Hilfiker sprach von «gegen 2000 Besuchenden», die zur Musik von lokalen und internationalen DJs tanzten. Eine womöglich etwas grosszügig aufgerundete Schar, die aber ihr Kommen kaum bereut hat.

Ort des Fernweh und der Verlustangst

«Spick mi furt vo hie»: Der Berner Flughafen ist ein Widerspruch in sich. Ein so besungener wie bemitleideter Ort, zwischen Fernweh-Sehnsucht und Verlustangst, weil man nie weiss, wann seine letzte Stunde geschlagen hat. Der Tower, kaum höher als ein stattliches Bauernhaus, steht für einen Anflug von Minderwertigkeits­komplex: Der Flugplan ist so dünn, dass gleich neben dem Areal tatsächlich ein Naturschutzgebiet gedeihen kann.

Hier gehts lang: Ankunft beim Aero-Festival. Foto: Enrique Muñoz García

Unbestritten hat dieser ambivalente Glanz seinen Reiz und ist wie geschaffen für eine Technoparty. Für einige, die vor dem Flughafen­hauptgebäude aus dem Shuttlebus steigen, beginnt sie aber mit einem Missverständnis. Sie steuern die Abflughalle an, um sogleich vom freundlichen Personal darauf hingewiesen zu werden, dass sich der Eingang zum Festival woanders befinde. Also keine Flughafen-Sicherheitskontrolle, keine Metalldetektoren, keine Drogenhunde. Das eingezäunte Gelände befindet sich weiter nördlich, neben dem Hangar des örtlichen Privatjet-Anbieters.

Das eingezäunte Openairgelände entpuppt sich mit seinen Essensständen, Getränketheken, der Kaffeebar, dem Stylingstand, Toiletten und dem Sanitätszelt als unerwartet charmanter Ort. Zwar hat die Technoparty, die eigentlich mehr als Tages- denn als Nachtschwärmeranlass konzipiert ist, Startschwierigkeiten: Am frühen Samstagnachmittag ist es so heiss, das die Flughafenfeuerwehr das Gelände per Wassereinsatz herunterkühlen muss – sehr zum Gaudi der wenigen Frühankömmlinge. Weil es so heiss ist, kommen viele Gäste später.

Leichte Bekleidung, aber wenig Extravaganz: Das Aero Festival. Foto: Enrique Muñoz García

Doch gegen 19 Uhr nimmt der Anlass richtig Fahrt auf. Der Himmel ist bewölkt, aus er Gluthitze wird eine angenehme Wärme. DJ Edu Imbernon aus Valencia beschallt das Publikum mit seiner Auswahl an bewegungsfördernder Technomusik. Besonders in den tiefen Frequenzen wird das Potenzial der Boxen ausgeschöpft. Diese Bässe sind womöglich in der Lage, Nierensteine zu zertrümmern. Das Gros des Publikums ist allerdings weit entfernt vom Lebensabschnitt der Altersgebrechen.

Der Tanzasphalt ist mit einer angenehm dichten Menschenmenge gefüllt. Nirgends wird gedrängelt, nirgends muss man lange anstehen, und trotzdem sind genug Leute für eine Feier da. Die Menschen sind tendenziell leicht bekleidet, aber nicht extravagant: Das Aero ist nicht die Street Parade – sondern eine entspannte Technoparty an einem aussergewöhnlichen Ort.

Vom Flugverkehr merkt man nicht viel. Abgesehen von einer Schar Zugvögel, die über der Landebahn kreist, ist wenig los am Himmel. Weder riecht es – wie von Büne Huber proklamiert – «nach Trybstoff» noch scheint jemand «furt vo hie» gehen zu wollen.

Im Hintergrund des Lounge-Sofas steht der Hangar mit den Maschinen des örtlichen Privatjet-Anbieters. Foto: Enrique Muñoz García

Über dem Festival kreist ein Helikopter, neben der Startbahn bestellt ein Traktor das Feld. An diesem Tag scheinen auf dem Belpmoos verschiedene Welten bestens aneinander vorbeizukommen. Die in der Dämmerung adrett rosa beschienene lockere Bewölkung und das kühlende Lüftchen tragen zur allgemeinen Seeligkeit bei. Als hinter dem Gurten die Sonne untergeht, zücken alle ihre Handys. Die Natur liefert Bilder zum Festhalten.

«Es ist ein Pilotprojekt», sagt ein zufriedener Sacha Hilfiker, als es eingedunkelt hat. «Klar, wir werden erstmal analysieren. Aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr weitermachen und das Aero etablieren können.» Er träumt gar davon, das ­Festival auf zwei Tage auszudehnen. Das Festival verläuft reibungslos. Zwar wurde es bei seiner ersten Ausgabe nicht gerade überrannt, doch Veranstalter sind zufrieden.

Ein glücklicher Sacha Hilfliker will mit dem Aero weiterfliegen. Foto: Enrique Muñoz García

Die Technoparty war eine Premiere – aber nicht die erste Openair-Veranstaltung auf dem Berner Flugplatz. Genau dort, wo bis 23 Uhr der Berliner Hauptact Gheist auflegt, stand 1998 die Bühne – auf der Patent Ochsner auftrat und dieses Belpmoos besang.

Dann ist Schluss. Und das Partyvolk steigt in den Shuttle nach Belp – zusammen mit den Ferienreisenden aus Heraklion, die kurz davor aus der eben gelandeten Maschine gestiegen sind.

