Kritik in Langnau – Ärgerliche Rechnung nach verpfuschter Planung Die Sanierung der Sanierungsarbeiten in der Gohl kostete weniger als erwartet. Trotzdem ist der Gemeinderat nicht glücklich. Susanne Graf

Die Verbauungen in der Gohl mussten nach wenigen Jahren schon wieder erneuert werden. Thomas Peter

Es war ein Ärgernis erster Güte. Als 2011 der Gohlgraben neu verbaut worden war, dauerte es gerade einmal fünf Jahre, bis die Arbeiten ausgebessert werden mussten. Nicht etwa deshalb, weil die Maschinisten schlecht gearbeitet hätten. Aber sie mussten seinerzeit Massnahmen ausführen, ob denen sie selber den Kopf schüttelten.

Die Gemeinde Langnau konnte zumindest bei der zweiten Etappe nicht vorgehen wie gewohnt. Das Bundesamt für Umwelt verlangte eine neue Art der Verbauung. Es stützte sich dabei auf eine Studie der ETH Zürich. Diese hielt in der Natur aber nicht, was sie am Computer versprochen hatte. «Das Problem ist, dass im Wasserbau viel zu viele dreinreden», ärgerte sich damals Peter Schwitter, Chef einer der beteiligten Bauunternehmungen.