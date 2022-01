Schulen im Kanton Bern – Ärger über Massentest-Bestellung Die Gemeinden, die repetitive Corona-Tests wieder einführen wollen, sind genervt: Das Material lässt sich nicht bestellen. Doch das solle sich sofort ändern, sagt der Testdienstleister. Carlo Senn

Einige bernische Gemeinden wollen die Massentests an Schulen wieder einführen. Doch die Bestellung des Materials ist noch nicht möglich. Foto: Raphael Moser

Mehrere Berner Gemeinden im Kanton Bern wollten zum Schulstart diese Woche mit den repetitiven Corona-Massentests an Schulen starten. Daraus wurde nichts: Die Anmeldung auf der Plattform «Together we test» stand erst am Montag bereit, und die Auslieferung des Materials dauert in der Regel eine Arbeitswoche, wie diese Zeitung berichtete.

Nun hatte beispielsweise Köniz und Wohlen gehofft, zumindest nächste Woche mit den seriellen Tests zu beginnen. Doch nun droht auch dieser Zeitplan zu scheitern. Seit Montag können sich die interessierten Schulen auf «Together we test» zwar anmelden – jedoch funktioniert die Bestellung des Materials nicht.