Unruhe bei Cologna und Co. – Ärger bei den Langläufern Während die Schweden und Finnen nun doch an der Tour de Ski starten, lässt sie Branchenriese Norwegen wegen Angst vor Covid-19 aus. Das ist konsequent, schadet dem Traditionssport aber. Christian Brüngger

Prägt den Langlauf-Sport auf und neben der Strecke: Norwegen. Foto: Kai Pfaffenbach (Reuters)

Dario Cologna ist einer, der Spitzen fein anbringt. Scheinbar lasche Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit dem Coronavirus hatten das norwegische Langlauf-Team veranlasst, auf die Weltcups im Dezember zu verzichten – und dann auch noch gleich die Tour de Ski zu opfern. Sie beginnt heute im Val Müstair.

Die Besten des Traditionssports hatten nämlich zum Auftakt in Finnland vieles sehr suboptimal empfunden. Colognas Eindrücke des Saisonstarts waren andere: «Es lief ganz okay ab», sagte er.

Natürlich war seine Aussage auch an die Norweger gerichtet, im Sinn von: nur nicht übertreiben, zumal gemäss Insidern in Finnland primär einer aufgefallen war, der Regeln verletzt hatte: der norwegische Teamarzt. Dass ausgerechnet die dominante Nation nun aber auch am ersten Saisonhöhepunkt fehlt – der zweite ist die WM im Februar – ärgert nicht nur Cologna.