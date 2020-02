Kolumne: Bern und So – Ärdeschön Wie ein Spaziergang den Blick auf die Welt verändern kann. Martin Burkhalter

Die ganze Woche über hatte ich nur Schreckliches gehört. Von heftigen und bösartigen Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern und von Tränen auf der Arbeit. Von Kündigungen, von halben Nervenzusammenbrüchen, von erschöpften, ausgelaugten Menschen, von Therapien mit Medikamenten, von Eltern, die ihren ganzen Frust auf unangemessene Weise an den Lehrern ihrer Kinder ausliessen. Von Druck und Stress und Ungerechtigkeit. Mir schien, als stünde die Welt in Flammen.

Und dann ging ich spazieren. Der Himmel war endlos blau. Die Sonne wärmte. Nur in den Schatten roch es noch nach Winter. Im Quartier hüpften, nein, tanzten Kinder lauthals lachend auf einem Trampolin. Ein Mann putzte genüsslich seinen silbergrauen Opel-Kombi und hörte dazu Radio Bern Eins. Auf den Balkonen tranken Menschen Weisswein.

In einem Waldstück sah ich ein altes Ehepaar – sie hielt sich an seinem Ellbogen fest – unter den nackten Ästen entspannt dahinschlendern. Auf den Bänken am Wegrand streckten die Leute ihr Kinn der Sonne entgegen. Auf einem Feld sammelten zwei Mädchen Müll zusammen und grüssten mich freundlich. Jeder Jogger, der an mir vorbeilief, schien zu lächeln, die Velofahrer hatten ein Glänzen in den Augen. In den Gartenbeizen trugen die Menschen Sonnenbrillen und öffneten ihre Jacken. Auf den Krokussen summten erste Bienen. Ich glaube, ich sah in diesen paar Stunden kein einziges Handy.

Als ich mich in einer Beiz mit plätscherndem Brunnen hinsetzte und ein Bier bestellte, rannte ein kleines Mädchen vom Brunnen aus zu seinem Vater an den Tisch zurück. Schnaufend zog es am Röhrli und trank seinen Sirup. Dann sagte es: «Papa. Isches nid eifach ärdeschön?»