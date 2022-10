Interlaken: Budget 2023 – Änderung bei Abwasser sorgt für Defizit Das Budget 2023 geht von einem Minus von 4,4 Millionen Franken aus. Es gründet sich hauptsächlich auf einen Wechsel bei den öffentlichen Abwasseranlagen. PD

Das Bödeli mit Interlaken aus der Vogelperspektive. Das Budget fürs kommende Jahr sieht ein Defizit vor. Symbolfoto: Bruno Petroni

Der Interlakner Gemeinderat beantragt, die Gemeindesteueranlage und die Liegenschaftssteuer für das Jahr 2023 unverändert zu lassen. Dies hat die Behörde am Donnerstag mitgeteilt. «Der Aufwandüberschuss im Gesamthaushalt (4,4 Mio. Franken) beruht hauptsächlich auf der Spezialfinanzierung Abwasser, d. h. der Übertragung der öffentlichen Abwasseranlagen an den Gemeindeverband Abwasser Region Interlaken (4 Mio. Franken) per 1. Januar 2023», heisst es.

Ab diesem Zeitpunkt erbringe dieser Verband sämtliche Dienstleistungen im Bereich Abwasserentsorgung. In der letztmalig für 2023 ausgewiesenen Dienststelle «Abwasser» findet keine operative Tätigkeit mehr statt, jedoch fallen gemäss dem Gemeinderat Übertragungsbuchungen an. Das budgetierte Defizit sei daher zu relativieren. Im allgemeinen Haushalt rechnet das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von 0,4 Millionen Franken.

Der Grosse Gemeinderat (GGR) berät das Budget am 18. Oktober. Die Sitzung um 19 Uhr in der Aula der Schulanlage Alpenstrasse ist öffentlich. Stimmt der GGR zu, entscheiden die Interlakner Stimmberechtigten definitiv. Die Urnenabstimmung über das Budget 2023 findet am 11. Dezember statt.

