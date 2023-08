Für 19,3 Millionen Franken – Älteste Schulgebäude der Stadt Bern sind frisch saniert Die Sanierung der beiden Schulhäuser im Berner Matte-Quartier konnte zum Schulstart abgeschlossen werden. Die Gesamtsanierung dauerte zwei Jahre.

Die kleine Turnhalle wurde zur Tagesschule umgebaut. Foto: Mirjam Comtesse

Die zwei ältesten Schulgebäude der Stadt Bern, in denen noch unterrichtet wird, sind frisch saniert. Es handelt sich um das kleine und das grosse Schulhaus im Matte-Quartier an der Aare. Dort wurde in den Jahren 1862 bis 1865 schon der Maler Ferdinand Hodler unterrichtet.

Wie die Berner Stadtverwaltung am Donnerstag bekanntgab, dauerte die Gesamtsanierung rund zwei Jahre. Der Baukredit von 19,3 Millionen Franken, dem Berns Stimmberechtigte im November 2020 zustimmten, wird eingehalten.

Das grosse Matte-Schulhaus wurde laut dem historisch-topographischen Lexikon der Stadt Bern 1834 bis 1837 erbaut, das kleine 1868/69. Beide befanden sich vor der Sanierung in einem schlechten Zustand. Das galt laut der Mitteilung der Stadt Bern auch für die zwei Turnhallen der Volksschule Matte. Die grosse wurde saniert. In die kleine wurde eine Tagesschule eingebaut.

Wie die Stadtberner Schuldirektorin Franziska Teuscher am Donnerstag laut Mitteilung bekanntgab, starten am kommenden Montag in der Stadt Bern 11'940 Schülerinnen und Schüler der Volksschule ins neue Schuljahr. 1111 Kinder haben ihren ersten Schultag. Der Schülerbestand in der Stadt Bern hat gegenüber August 2022 um 246 Schulkinder zugenommen.

SDA/tag

