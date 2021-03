Pächter auf August gesucht – AEK gibt Café am Lauitor auf Die AEK Bank 1826 gibt den Betrieb des Cafés an ihrem Hauptsitz und das Seehof Caffè in Hilterfingen per Ende Juli auf. Der Grund: Die Betriebe mussten «in hohem Mass» subventioniert werden. Barbara Schluchter-Donski

Das AEK Caffè am Lauitor. Die Tochtergesellschaft, die AEK Gastro AG, führt den Betrieb nur noch bis Ende Juli selber. Ab diesem Datum sucht die Bank einen Pächter. Foto: Patric Spahni

Cajetan Maeder spricht nicht lange um den heissen Brei: «Wir haben das Café an unserem Hauptsitz seit der Eröffnung im Jahr 2007 stets in hohem Mass quersubventioniert.» Dasselbe gelte für das Seehof Caffè in Hilterfingen, das es seit 2017 gibt und das ebenfalls «tiefrote Zahlen» schrieb, wie sich der Verwaltungsratspräsident der Bank ausdrückt.

«Wir schaffen eine ungesunde Konkurrenzsituation zu anderen vergleichbaren Restaurationsbetrieben, welche keine Bank im Rücken haben.» Cajetan Maeder, Verwaltungsratspräsident AEK Bank 1826

Doch damit sei nun Schluss: «Wir schaffen eine ungesunde Konkurrenzsituation zu anderen vergleichbaren Restaurationsbetrieben, welche keine Bank im Rücken haben.» Das sei insbesondere angesichts der derzeit sehr angespannten Lage in der Gastronomie ein unhaltbarer Zustand, ist Maeder überzeugt.