Region Thun – AEK-Bank 1826 mit «äusserst erfolgreichem Geschäftsjahr» Die AEK-Bank 1826 verbucht im 2022 ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr. Ihr operativer Betriebserfolg beträgt 34 Millionen – 2 mehr als im Vorjahr.

Der Schalterbereich der neu umgebauten Niederlassung der AEK-Bank 1826 in Steffisburg. Foto: PD/Miriam Fluri

Die AEK-Bank Region Thun selbst spricht von einem «äusserst erfolgreichen Geschäftsjahr» 2022: Sie führt einen «erfreulichen Zuwachs bei den Kundengeldern von 115,6 Millionen (+2,8 %) auf 4,259 Milliarden Franken ins Feld. «Der Ausleihungsbestand ist um 158 Millionen (+3,7 %) auf 4,454 Milliarden angestiegen. Den Kundenausleihungsdeckungsgrad konnte die AEK-Bank auf über 95 Prozent halten», teilt sie mit.

Leicht höherer Jahresgewinn

Weitere Zahlen gefällig? Der operative Betriebserfolg der AEK-Bank beträgt 34 Millionen. Das sind zwei Millionen mehr als im Vorjahr. Die Bilanzsumme entwickelte sich laut Angaben der Bank «stabil und liegt aktuell bei 5,39 Milliarden Franken. Nach ordentlichen Abschreibungen und ausserordentlich hohen Zuweisungen an die allgemeinen Bankreserven weist die AEK-Bank in Einklang mit dem Stetigkeitsprinzip einen leicht höheren Jahresgewinn von 10,1 Millionen aus.»

«Mit einer Eigenmittelquote von 22,4 Prozent im Vergleich zur erforderlichen Quote von 13,7 Prozent weist die AEK-Bank einen deutlich höheren Wert aus und gehört zu den bestkapitalisierten Banken der Schweiz», wie die Verantwortlichen mitteilen.

«‹Züglete› effizient umgesetzt»

Insgesamt 1308 Neukunden vermeldet die AEK-Bank im Geschäftsjahr 2022. Die Abteilung «Logistik» mit fünf Mitarbeitenden wurde in die AEK Service AG integriert, heisst es weiter: «Die grosse ‹Züglete› sämtlicher Logistikeinrichtungen in Thun und Steffisburg nach Wimmis wurde effizient umgesetzt.»

Die wichtigen Köpfe an der Spitze der AEK-Bank 1826 (v.l.): Markus Gosteli, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Cajetan Maeder, Präsident des Verwaltungsrates, Patric Vaudan, Leiter Finanzen und Immobilien und Mitglied der Geschäftsleitung. Foto: PD

Die Niederlassung Steffisburg am Mühleweg 11 wurde umgebaut und modernisiert, teilt die Bank weiter mit: «Mit dieser Renovation kann die AEK-Bank die mehrjährige Umbauphase sämtlicher AEK-Niederlassungen abschliessen. Die Wiedereröffnung der Niederlassung in Steffisburg wurde am 4. Februar zusammen mit der Dorfbevölkerung gefeiert.»

Da rund 90 Prozent des Gesamtertrages aus dem Zinsengeschäft resultieren, hat die Entwicklung des Zinsniveaus massgebliche Auswirkungen auf die Ertragslage der Bank. «Wir sind zuversichtlich, dass wir infolge der konjunkturellen Prognosen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 blicken können», schreibt die AEK-Bank.

