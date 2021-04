Böniger Gleitschirmprofi lehrt das Speedflying – «Ähnlich – aber eben doch völlig anders» Beni Kälin gilt als einer der erfahrensten Gleitschirm-Fluglehrer des Landes. Jetzt weitet er sein Ausbildungsangebot auf das Speedriding und -flying aus. Bruno Petroni

Tempo Teufel talwärts: Beni Kälin beim Speedriding. Kürzlich eröffnete der Böniger seine Speedflying-Schule. Foto: PD/Carsten Nagel

«Eigentlich kann es nur gefährlich werden, wenn der Übermut überhandnimmt»: Nach 15 Jahren macht sich der erfahrene Gleitschirm-Fluglehrer Bernhard «Beni» Kälin selbstständig, indem er eine bisherige Marktlücke erschliesst: Er führt brevetierte Gleitschirmpiloten in die Geheimnisse des Speedflying und -riding ein.

«Kann zu Übermut führen»

Speedriding – das ist im Grunde genommen Gleitschirmfliegen mit einem weniger als halb so grossen Gleitschirm in Tempobereichen zwischen 50 und 120 Stundenkilometern, mit Start auf den Skis. Beim Speedflying indes wird zu Fuss gestartet. «Und diese Speedflying-Ausbildung bietet bis heute keine Flugschule an», sagt Beni Kälin, der das ab jetzt ändern will. «Und wenn dann das Corona bedingte Flugverbot für Biplace-Flüge mal aufgehoben wird, werde ich auch eine Tandem-Speedflying-Ausbildung anbieten.»

Meist wird diese Sportart in Bodennähe ausgeübt, entlang 20 bis 30 Grad steiler Bergflanken. «Gleitschirmpiloten, die erstmals mit einem derart kleinen Schirm fliegen, stellen rasch fest, dass dies erstaunlich einfach ist, dass man weniger Spielball der Elemente ist und um einiges präziser steuern kann als beim normalen Gleitschirmfliegen», sagt Beni Kälin. «Aber genau diese Erkenntnis kann auch zu Übermut führen. Aus diesem Grund sind zum Speedflying nur Piloten geeignet, die ihre persönlichen Grenzen sehr gut kennen und charakterfest sind. Leute, die sich jederzeit voll bewusst sind, dass sie in Bodennähe unterwegs sind, was anspruchsvoller ist als beim Gleitschirmfliegen, wo man sich die meiste Zeit in grossen Höhen befindet.»

Mit Wingovern über die Nordseite des Brienzer Rothorns: Beni Kälin beim Speedriding. Foto: PD/Carsten Nagel

Kälin vergleicht den Unterschied zwischen Gleitschirmfliegen und Speedflying mit dem Rennvelofahren und Downhill-Biken: «Es ist ähnlich, aber eben doch völlig anders.» Auch vergleicht Kälin das Speedflying gerne mit dem Motorradfahren: «Es ist einfach, schnell zu fahren. Aber man darf sich nicht überschätzen, sonst sind die Konsequenzen gross. Deshalb muss man beim Speedflying in der Komfortzone fliegen und nicht an seine Grenzen stossen.»

In drei Wochen zum Gleitschirmbrevet

Aus der Sicht von Beni Kälin ist es vor allem der Temporausch, der ein gewisses Suchtpotenzial enthält. «Der Sport ist vor allem aber sozial ausgesprochen wertvoll, denn selten ist ein Speedflyer-Pilot allein unterwegs. Wenn du dann an einem guten Tag bis zehnmal zusammen einen Berg hinunterfliegen kannst, erlebst du sehr wertvolle und intensive gemeinsame Momente.»

Beni Kälin beim Starten eines sogenannten Miniwings. Foto: PD/Carsten Nagel

Der 34-jährige Böniger gründete im letzten Herbst seine Einzelfirma speedflyingschool.com. «In dieser Zeit haben 30 Schüler bei mir in einem vier oder sieben Tage dauernden Intensivkurs das Brevet zum Speedflying und -riding erworben. Mehr sind es deshalb nicht, weil mir die persönliche und individuelle Einweisung in die neue Sportart wichtig ist.» Auf Infrastruktur wie eine Basis, ein Verkaufslokal oder Lager verzichtet er absichtlich. «Mein Geschäftsmodell ist so simpel wie das Speedflying und Gleitschirmfliegen selber auch, mit möglichst wenig Verbindlichkeiten und Fixkosten.» Die viertägige Ausbildung zum Speedriding-Brevet kostet knapp 900 Franken.

Ganz vom Ausbildner-Dasein fürs Gleitschirmfliegen verabschieden tut sich Kälin natürlich nicht. Gerade in diesen Tagen nach Ostern führt er mit angehenden Gleitschirmpiloten einen täglichen Intensivbrevetkurs durch: «So erlangen die Schüler viel schneller, mit mehr Vertrauen und weniger Angst in der Luft in drei Wochen die Prüfungsreife.»

Rückzug vom Basejumpen Infos einblenden Beni Kälin erlernte das Gleitschirmfliegen von seinem Vater Erich im Alter von 18 Jahren. Gleichzeitig begann er auch mit dem Fallschirmspringen. Zwei Jahre später war es so weit, Beni leistete fortan ein Vollzeitarbeitspensum zunächst als Fluglehrerassistent, später während zehn Jahren als Vollzeitfluglehrer in der Interlakner Gleitschirm-Flugschule Chill Out Paragliding, wo er auch Teilinhaber war. Kälin war einer der allerersten Piloten in der Schweiz, die sich trauten, mit kleinen Speedflying-Schirmen zu starten. Inzwischen hat er viele Startplätze entdeckt, die heute in der Szene bekannt und beliebt sind. 2008 fand Beni Kälin heraus, wie man sogenannte Barrel Rolls fliegen kann; das sind seitliche Überschläge in voller Schussfahrt. Ein Manöver, das bislang nicht existiert hatte. Von 2011 bis 2013 unternahm Kälin 300 Wingsuit-Basejumps. Die Springerkarriere beendete er im September 2013 mit einem Rekordflug von der Jungfrau mit genau vier Minuten Freifall und der Landung in Lauterbrunnen – ein Weltrekord. In dieser Zeit war Kälin auch der Erste, der während des Flugs mit dem Speedflyer von der Mürrenfluh erfolgreich ein Shakehands mit einem im freien Fall vorbeifliegenden Wingsuit-Basejumper vollzog. 2016 war Beni Kälin auch der erste, der einen Groundloop flog – das ist eine Barrel Roll während der Landung. Kühner Sprung in den Abgrund: Weltrekord-Basejump von der Jungfrau im September 2013. Foto: Bruno Petroni Beni Kälin ist bei Swing, dem Hersteller von Speedflying Schirmen in der Entwicklung von neuen Schirmen als Testpilot involviert. Kälin schaffte mit dem Gleitschirm zahlreiche lange XC-Flüge quer über die hohen Alpengipfel und Gletscher. Er überflog mehr als die Hälfte aller Viertausender des Alpenkamms und landete auf einigen von ihnen, inklusive zweimal auf dem 4810 Meter hohen Montblanc: 2013 solo und 2019 mit einem Biplace-Schirm. Kälin ist über 40-mal von einem 4000er-Gipfel gestartet. (bpm) Shakehands mit vorbeifliegendem Basejumper: Beni Kälin im Jahr 2011 mit dem Speedflyer an der Mürrenfluh. Foto: Bruno Petroni

Beni Kälin, Gleitschirm- und Speedflying-Fluglehrer BAZL. Foto: PD

Beni Kälin auf dem Niesen beim Start mit dem Speedflyer. Foto: Bruno Petroni

