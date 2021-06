Nahost-Konflikt – Ägypten beansprucht wieder eine Rolle als führende Regionalmacht Kairo hat die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Nun will Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Palästinenser versöhnen, die Hamas schwächen und regionale Rivalen in die Schranken weisen. Paul-Anton Krüger

Will eine Geberkonferenz für Gaza ausrichten: Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Foto: AFP

Geheimdienstchefs meiden gemeinhin das gleissende Licht der Fernsehkameras. Doch von Ägyptens Top-Spion, Abbas Kamel, gibt es dieser Tage reihenweise Bilder: der General, Gesandter und einst Büroleiter von Präsident Abdel Fattah al-Sisi, beim Treffen mit Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas in Ramallah, im Hintergrund ein Foto vom Haram al-Sharif in Jerusalem, wie der Tempelberg auf Arabisch heisst. Beim Händeschütteln mit Israels Premier Benjamin Netanyahu und dessen Verteidigungsminister Benny Gantz. Und am Montag dann in Gaza bei Beratungen mit Yahya al-Sinwar, Statthalter der islamistischen Hamas im Gazastreifen.

Die Aufnahmen machen deutlich: Kairo hat nicht nur wie schon 2008, 2009 und 2014 oder 2019 still eine Waffenruhe im Schlagabtausch zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Vielmehr beansprucht Ägypten wieder eine Rolle als führende Regionalmacht, die es nach dem Sturz des langjährigen Diktators Hosni Mubarak im Arabischen Frühling vor zehn Jahren eingebüsst hat.

Hamas-Chef am Nil erwartet

Abbas Kamel und Aussenminister Sameh Shoukry arbeiten «unermüdlich» daran, die jeweils einseitig erklärte Feuerpause zu festigen. Erstmals seit 2008 reiste am Sonntag ein israelischer Aussenminister nach Kairo. Und der in Doha im Exil lebende Hamas-Chef Ismail Haniyah wird noch diese Woche am Nil erwartet. Ägyptens Ziel ist es, ein dauerhaftes, umfassendes Waffenstillstandsabkommen zu erreichen.

Geplant ist zudem ein Gefangenenaustausch: Die Hamas hält zwei israelische Zivilisten fest, die 2014 und 2015 die Grenze zum Gazastreifen überquerten. Auch die Leichen zweier im Krieg 2014 getöteter israelischer Soldaten hat die militante Palästinenserorganisation bislang nicht herausgegeben. Im Jahr 2011 liess Israel im Austausch für den in Gefangenschaft geratenen Soldaten Gilad Shalit mehr als 1000 Palästinenser frei, unter ihnen Hamas-Führer Yahya al-Sinwar. Kamel deutet an, dass dieser nun Ähnliches fordert: «Schreiben Sie die Zahl 1111 auf!», sagte er zu Journalisten.

Ägypten versucht zugleich, den Friedensprozess auf Grundlage einer Zweistaatenlösung wieder zu beleben. Ägyptens Aussenminister wurde von Jordaniens König Abdullah empfangen, der sich zuvor schon mit Sisi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beraten hatte.

Ägyptens Geheimdienstchef Abbas Kamel in Gaza. Foto: Keystone

Zwar hatte sich Ägypten anders als Jordanien nicht offen gegen den «Deal des Jahrhunderts» des früheren US-Präsidenten Donald Trump gestellt. Jetzt aber sieht es Kairo als opportun an, zu den traditionellen Positionen in der Palästinenserfrage zurückzukehren und damit nicht nur regionale Rivalen wie die Türkei und Katar in die Schranken zu weisen, sondern sich vor allem in Washington unentbehrlich zu machen.

Hatte US-Präsident Joe Biden dem von Trump als «mein liebster Diktator» titulierten Sisi lange die kalte Schulter gezeigt, telefonierten die Staatschefs nun, und Aussenminister Tony Blinken lobte bei einem Besuch in Kairo Ägyptens Vermittlerrolle. Die Kritik an massiven Menschenrechtsverletzungen trat in den Hintergrund. Ägyptens Initiative soll dazu beitragen, dass das entgegen früherer Ankündigungen Bidens so bleibt. Ägypten macht sich dabei seine geografische Lage ebenso zunutze wie seine politische Stellung.

Die Muslimbruderschaft ist Staatsfeind Nummer eins für das vom Militär dominierte Regime in Kairo.

Das Land kontrolliert den einzigen nicht nach Israel führenden Grenzübergang zum Gazastreifen und hat von 2014 an das Gebiet kaum weniger rigoros abgeriegelt als Netanyahu – und so die Isolation der Hamas verschärft. Die Armee machte Tunnel unbrauchbar, über die lange Güter des täglichen Bedarfs ebenso wie Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt wurden. Entlang der Grenze richtete sie eine Pufferzone ein, in der alle Gebäude abgerissen wurden – ganze Ortschaften. In enger Kooperation mit Israel bekämpft die Armee eine der aktivsten Zellen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Norden der Sinai-Halbinsel.

Die Muslimbruderschaft ist Staatsfeind Nummer eins für das vom Militär dominierte Regime in Kairo, das die Islamisten 2013 von der Macht vertrieb. Die Hamas als deren palästinensischer Ableger hat Kairo aber anders als die USA nicht als Terrororganisation eingestuft, sondern deren Führung faktisch gezwungen, sich von der Mutterorganisation zu distanzieren. So hielt Ägypten die Kanäle zur Hamas offen, auch wenn das Militär ihr zutiefst misstraut.

Seit 2017 versucht Ägypten überdies, Verhandlungen zwischen der Fatah von Palästinenserpräsident Abbas und der Hamas voranzutreiben, um die Spaltung der Palästinenser zu überwinden. Dies sieht Präsident Sisi weiter als Priorität, wie sein Geheimdienstchef in Gaza ausrichtete – und zwar unter der Führung der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, deren stärkste Fraktion die Fatah ist. Kamel reiste in Begleitung mehrerer Minister der von der Fatah kontrollierten Autonomiebehörde nach Gaza, wie ägyptische Medien berichten – ein deutliches Signal an die Hamas.

500 Millionen Dollar für Gaza

Sisi sieht eine Aussöhnung unter den Palästinensern als Voraussetzung für einen Friedensprozess, aber auch als Mittel, um die Hamas zu schwächen. Sein Druckmittel ist der Wiederaufbau in Gaza, für den er 500 Millionen Dollar versprochen hat. Die Autonomiebehörde müsse dabei eine Rolle spielen, übermittelte Kamel – was die Hamas strikt ablehnt. Israel und die USA aber beharren darauf, dass die Islamisten nicht von Aufbauhilfe profitieren. Und die EU macht einen politischen Prozess zur Bedingung, der verhindert, dass der Konflikt wieder aufflammt.

Das wiederum kann Ägypten alleine kaum erreichen. Aussenminister Samih Shoukry verlangte zwar, dass Israel alle «provokativen Schritte» unterlässt – gemeint sind die Polizeieinsätze an der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und von jüdischen Siedlern angestrengte Prozesse zur Zwangsräumung palästinensischer Familien im Viertel Sheikh Jarrah in Ostjerusalem. Doch fehlen Kairo die Druckmittel gegenüber Israel. Über die verfügen am ehesten die USA. Schnellen Fortschritten stehen die Wirren um die Regierungsbildung in Israel entgegen. Doch Sisi kann sich Hoffnungen machen, eine Geberkonferenz für Gaza auszurichten. Das wäre ein weiteres Symbol für Kairos Comeback.

